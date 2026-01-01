為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    年終演說強調持久和平 澤倫斯基：「軟弱的和平協議」只會延長戰爭

    2026/01/01 11:53 即時新聞／綜合報導
    澤倫斯基提到，他不會簽署那種「只會延長戰爭的軟弱和平協議。」（圖擷取自烏克蘭總統辦公室）

    烏俄戰爭至今已邁入第5個年頭，烏克蘭總統澤倫斯基在12月31日晚間發表新年致詞，他強調烏克蘭希望結束戰爭，但並非是不惜一切代價。澤倫斯基也提到，他不會簽署只會延長戰爭的「軟弱和平協議」。

    烏克蘭總統辦公室在官方網站貼出澤倫斯基新年致詞內容，並附上澤倫斯基的照片，澤倫斯基身著傳統服飾坐在辦公室內、身後擺著節慶裝飾的耶誕樹。澤倫斯基提到：「我們累了嗎？非常累。這是否代表著我們準備投降？任何這麼想的人都大錯特錯。顯然這麼多年來，他們仍不了解烏克蘭人」澤倫斯基強調，烏克蘭人已經堅守了1407天，這時間甚至比二次世界大戰期間德國佔領許多烏克蘭城市的時間還要長，而烏克蘭從未被征服，烏克蘭人民並未準備放棄。

    澤倫斯基表示，在任何一個「軟弱協議」上簽下名字，都只會助長戰爭，「我的簽名只會放在一項強而有力的協議上。這正是現在每一次會議、每一通電話、每一個決定所圍繞的核心，目標為所有人確保一個強而持久的和平，不是一天、一週或兩個月，而是能維持多年的和平」。

    澤倫斯基直言：「唯有如此，這才稱得上真正的成功。對烏克蘭、對美國、對歐洲來說是這樣，也同樣是為了所有希望生活而非戰爭的國家。」

    圖
    圖
