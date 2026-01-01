為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    Labubu價格跳水賠本賣！ 中國黃牛不接單：現在接等於幫官方消庫存

    2026/01/01 13:51 即時新聞／綜合報導
    「泡泡瑪特開始五折甩賣」的話題，一度衝上中國熱搜榜第一名，已經有黃牛血虧只能賠錢賣Labubu。（路透）

    來自中國泡泡瑪特（Pop Mart）旗下的「拉布布」（Labubu）公仔，曾一度席捲全球，引來眾多收藏家及投資客搶購，不過近期其價值開始全線崩盤，「泡泡瑪特開始五折甩賣」的話題，一度衝上中國熱搜榜第一名，已經有黃牛血虧只能賠錢賣。

    綜合中國媒體報導，原價594元一盒的Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，在上個月的二手平台的均價已經從1478元人民幣（約新台幣6630元），掉到632元左右（約新台幣2835元），部分原價99元（約新台幣445元）的單款式，甚至已經跌破原價，最低只賣到82元（約新台幣368元），二手平台上Labubu的掛賣數量明顯增多，但成交價格卻同步下降。

    黃牛們也開始卻步，黃牛群組已經出現「暫緩收購Labubu系列」共識，甚至有黃牛直言：「現在接Labubu，等於替官方消化庫存風險。」原本屯的定價99元（約新台幣445元）盲盒，只能賠本以89元（約新台幣400元）出清。

    分析指出隨著泡泡瑪特增加商品數量，導致稀有度不斷下降、二手商品價格暴跌，另外一點就是泡泡瑪特長期被人詬病的品質控管問題，許多人怒指Labubu掉漆、歪頭、縫線粗糙狀況頻傳，還有人稱為了換到一個「看起來正常」的Labubu，前後換了四次貨。

    泡泡瑪特的股價也開始大幅下跌，31日收187.7港元，相較於幾個月前的歷史高點已經跌去45%，差不多腰斬。

