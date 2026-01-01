加薩停火仍脆弱...納坦雅胡現身海湖莊園 偕川普跨年跑趴

色列總理納坦雅胡（左二）受邀出席美國總統川普（中）於佛州海湖莊園舉辦的跨年派對，與第一夫人梅蘭妮亞（右二）同框合影。川普透過這場活動公開力挺納坦雅胡，破除雙方因加薩停火協議產生嫌隙的傳聞。（圖擷取自Instagram）

中東局勢雖暫獲喘息但仍充滿變數，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻選擇在美國歡度新年。據《法新社》報導，美國總統川普於2025年最後一天在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦奢華跨年派對，納坦雅胡不僅是座上賓，更被捕捉到身穿正式燕尾服與川普同框，顯示兩國領袖私交甚篤。

社群媒體流出的畫面顯示，納坦雅胡週三（12月31日）晚間現身這場眾星雲集的派對。他在週一抵達棕櫚灘與川普會面，商討脆弱的加薩停火協議與中東地緣政治。當時川普便曾開玩笑說，這位以色列領袖可能會留下來參加派對，如今玩笑成真。

這場派對的賓客名單充滿濃厚的「川普色彩」，除了納坦雅胡，還包括川普的死忠支持者朱利安尼（Rudy Giuliani）、阿拉伯聯合大公國億萬富豪薩瓦尼（Hussain Sajwani），以及川普的兒子艾瑞克（Eric）與小川普（Don Jr.）。川普政府的高層官員，如國土安全部長諾姆（Kristi Noem）與白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）也都在場。

川普力挺：不擔心以色列任何行動

川普重返白宮執政第一年的重大外交成就，即是促成2025年10月的加薩停火協議。儘管部分白宮官員私下擔憂納坦雅胡在執行第二階段停火進程上「拖拖拉拉」，但川普本週公開淡化了雙方緊張的傳聞。

川普強調，以色列已經「信守」其承諾，目前的僵局責任在於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）。他更堅定地站在這位以色列總理身旁表示：「我不擔心以色列所做的任何事情。」這是川普今年重返執政以來，雙方在美國本土舉行的第5次會晤，頻繁的互動再次確立了美以之間的鐵桿同盟關係。

