全毀！中國女老闆拍片炫耀收購 日本380年老旅館1年慘變垃圾屋

中國女子拍片炫耀收購日本老字號大新旅館，如今卻被爆出經營不善、拖欠薪資等爭議。（本報合成，擷取自X）

位於日本千葉縣銚子市、擁有約380年歷史的大新旅館，曾接待日本首任首相伊藤博文等歷史名人，是當地知名老字號旅宿。該旅館與姊妹飯店「新大新旅館」去年夏天被中國人收購後，中國籍女老闆還曾拍片高調炫耀入主百年名店，但短短一年多，經營狀況卻急轉直下。隨著中日關係緊張、赴日中國遊客銳減，近日更被爆出疑似惡意停業，不僅拖欠員工薪資，還讓已訂房的顧客無法入住、退款無門，昔日名店幾乎淪為垃圾屋。

綜合日媒報導，大新旅館過去以「觀賞新年日出」聞名，每逢新年假期都吸引大量旅客入住。但知情人士透露，自中國資金進駐後，經營問題接連浮現。一名中國籍女子接手後，因缺乏旅館經營經驗，導致客源銳減、評價下滑，甚至爆出欠薪爭議，許多員工因此離職。

多名消費者也投訴，明明完成訂房，卻在入住前才發現飯店無預警停業，致電詢問完全無人接聽，退款也毫無下文。銚子市觀光協會接獲通報後介入處理，發現飯店官網仍正常運作，卻未公告停業資訊，且目前無法聯繫上實際負責人。

此外，前員工、附近居民及顧客還指出，旅館內出現大量垃圾與廢棄物長期堆置的情況，整棟建築幾乎人去樓空，地方憂心恐演變成「大型垃圾場」。對此，當地衛生保健所已介入調查，進入館內勘查是否涉及違法問題。

對於老字號旅館的沒落，不少日本民眾感到惋惜，直言過去服務品質優良，但更換經營者後整體氛圍大不如前，連地方觀光協會也感嘆，曾是銚子觀光招牌的大新旅館，如今卻走到荒廢邊緣。

本月26日，該飯店中國籍負責人終於接受日媒採訪，說明停業原因。她表示，曾嘗試透過社群宣傳中、日雙語服務吸引旅客，但因觀光人潮減少，最終決定停業。她也坦言，停業期間仍持續接受訂房，是因前任經營者管理的網站資訊更新延誤，目前已將訂房名單交由觀光協會協助處理，已付款款項將透過訂房平台退還。

至於外界關切的欠薪問題，該負責人則回應，部分員工存在語言溝通與工作表現上的問題，正與仲介公司協商解決方案，並強調計畫於春季完成整修後重新開業。有趣的是，有網友挖出中國老闆過去炫耀收購大新旅館的影片，對照如今爆出經營失控與臨時停業等爭議，忍不住嘲諷，「這種一遇到困難就撂挑子不幹了的風格，很有咱習主席的做派」。

