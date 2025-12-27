中國防長董軍也出事？被爆免職調查 習近平持續對軍方「大清洗」

中國國家主席習近平持續對軍方高層進行「大清洗」，近日又傳出國防部長董軍可能出事，已經被免職和調查。（歐新社檔案照）

中國國家主席習近平對軍方高層進行「大清洗」，自他2012年上台以來，已有22名上將被開除黨籍和軍籍，習近平12月22日主持中國新任東部戰區、中部戰區司令晉升上將軍銜儀式，在這場儀式上，出席的上將只剩4名，且近日又傳出國防部長董軍可能出事，已經被免職和調查。

海外中文媒體《大紀元時報》報導，旅美時事評論員蔡慎坤12月25日在X平台爆料，董軍已被免去國防部長，但還給他保留了上將的待遇，至於下一步查不查他，還得以觀後效；最終上將軍銜有可能也會被剝奪。

同一天，自媒體「山河東夫」在YouTube節目中爆料，12月25日中共召開政治局會議，會議通稿稱「會議還研究了其他事項」，其中就包括免去董軍國防部長職務議題。自媒體「猴哥雜談」12月22日爆料，中共中央軍委決定開除董軍軍籍，取消其海軍上將軍銜，由軍紀委對董軍違紀問題立案審查。

知名政治學者劉軍寧12月18日在X平台爆料，中國國防部長將於2026年1月初換人。一直披露中共高層動向的時事評論員蔣罔正12月12日爆料，「中紀委正式展開對董軍、（中央軍委委員）劉振立的調查，這2位主要的問題應該都在香港的巨額財產」。

董軍最近一次公開露面是在12月22日現身中國新任東部戰區、中部戰區司令晉升上將軍銜儀式，官媒《央視》新聞畫面顯示，僅有張又俠、張升民、劉振立、董軍4名上將出席了本次晉升儀式，董軍是唯一1個坐在台下的上將。

1961年出生的董軍是山東煙台人，與習近平夫人彭麗媛是山東同鄉，2023年12月接替落馬的李尚福出任國防部長，至今未按慣例升任中央軍委委員、國務委員。他在中央軍委委員苗華出事後，還多次傳出被調查的消息。

2024年11月26日，英國《金融時報》引述知情的美國現任和前任官員透露，中國軍隊領導層再度爆出貪腐醜聞，並已對董軍展開調查。中國外交部與國防部隨後相繼「闢謠」，董軍之後也多次公開露面。

中共兩會結束後的今年3月14日，中國總理李強召開國務院全體會議，董軍異常缺席。3月26日，中國國防部在山東省青島市主辦2025年第一次「上海合作組織」國際軍事合作部門會議，董軍作為國防部長，缺席本次會議。《英國廣播公司》（BBC）報導，今年5月30日在新加坡舉行的「香格里拉對話」，董軍卻意外缺席，為2019年以來中國防長首次缺席，再度引發外界揣測。不過，董軍有出席今年10月底至11月初在馬來西亞舉行的東協防長會議。

中國前海軍中校姚誠2024年11月28日在自媒體中透露，中共中紀委、軍紀委組成了聯合調查組辦案，調查前中央軍委委員苗華的問題，重點是與苗華相關的海軍、東部戰區出身的人員。海軍前2任政委秦生祥、袁華智和董軍都做出了不利於苗華的供詞，這3人目前仍住在海軍大院裡，暫時還沒有被抓走。

但2025年10月17日，袁華智與中央軍委副主席何衛東、苗華等共9名上將被官方集中宣布落馬。2025年7月29日，海外再次傳出秦生祥被捕的消息；7月31日，秦生祥缺席中國國防部慶祝建軍98年的「八一」招待會，似乎證實秦生祥已出事。

董軍2021年8月至2023年12月任海軍司令，先後與2任海軍政委秦生祥、袁華智搭檔。如今接連有爆料稱董軍被免職、被調查，顯示董軍被清洗的危機未解。

