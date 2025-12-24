為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    因加薩戰火沉寂2年 伯利恆平安夜湧入數千人歡慶耶誕

    2025/12/24 23:13 中央社
    羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉（中）在傳統的耶路撒冷至伯利恆遊行中拉開耶誕慶祝序幕，呼籲讓這個耶誕節「充滿光明」。（美聯）

    羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉（中）在傳統的耶路撒冷至伯利恆遊行中拉開耶誕慶祝序幕，呼籲讓這個耶誕節「充滿光明」。（美聯）

    今天是平安夜，數千人湧入約旦河西岸伯利恆市的馬槽廣場。在經歷兩年被戰爭陰霾籠罩的沉悶耶誕後，攜家帶眷的民眾加上現場的音樂及裝飾，帶來亟需的耶誕慶祝氣息。

    美聯社報導，在以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）作戰期間，伯利恆（Bethlehem）的巨型耶誕樹消失無蹤。

    今天它再度矗立，俯瞰數百名著裝整齊的童軍組成遊行隊伍，以風笛演奏耳熟能詳的耶誕樂曲。

    基督徒相信耶穌誕生於伯利恆。在過去兩年加薩戰爭期間，當地取消耶誕慶祝活動，僅以極少裝飾、燈飾及節日活動低調過節。

    羅馬天主教樞機主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）在傳統的耶路撒冷至伯利恆遊行中，拉開耶誕慶祝序幕，他呼籲讓這個耶誕節「充滿光明」。

    皮扎巴拉是耶路撒冷拉丁禮宗主教，他在穿越耶路撒冷與伯利恆分隔牆時表示：「經歷兩年黑暗後，我們需要光明。」

    抵達馬槽廣場（Manger Square）後，皮扎巴拉表示，他帶著加薩基督徒社群的問候前來，他21日曾在當地舉行耶誕前彌撒。

    皮扎巴拉對著廣場上數以千計的基督徒與穆斯林說：「我們所有人決定成為光明，伯利恆的光是世界的光。」

    儘管今天節慶氣氛濃厚，但加薩戰爭已嚴重衝擊以色列占領下的約旦河西岸（West Bank），特別是伯利恆。根據當地政府說法，這座以穆斯林為主的城市有8成左右的居民靠觀光相關產業維生。

    今天在現場慶祝的人以當地居民為主，群眾當中只有少數外國人。

    不過，一些居民表示，隨著境內觀光活動慢慢回溫，他們開始注意到些微變化，希望這些跡象預告了伯利恆賴以維生的國際觀光客即將回流。

    職業為導遊的伯利恆居民賈卡曼（Georgette Jackaman）已經兩年多沒有工作，她說：「今天是個快樂的日子，充滿希望的日子，也是這裡恢復正常生活的起點。」

    「大家都很絕望，但熬過兩年後，每個人都渴望慶祝。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播