與白俄強人魯卡申柯建立兄弟情 華府竟靠「這1物」

華爾街日報報導，美國總統川普的特使科爾（John Coale）在與世上最專制政權之一的白俄羅斯打交道時，竟是靠美國藥廠禮來（Eli Lilly）的熱門減肥藥Zepbound與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）拉近關係，進而促成數百名囚犯獲釋。

科爾說，他當時正與魯卡申柯邊共進晚餐邊討論解除制裁，然後這位白俄羅斯強人兼俄羅斯總統普廷最親密盟友朝他問了1個私人問題：你是不是瘦了？科爾大方說「是」，並將瘦身歸功於減肥藥Zepbound，還給了魯卡申柯1份Zepbound製造商禮來的宣傳冊子。

此等親密交流時刻，堪稱川普回鍋白宮以來最令人匪夷所思的外交出擊之一。魯卡申柯希望華府鬆綁對若干財源廣進的白俄企業的制裁，同時幫他修好他的總統專機；作為交換，魯卡申柯願意交出他不虞匱乏的一大資源：政治犯。

科爾若能與白俄談判成功，將有助於川普政府搞定普廷以及解放被孤立的俄國經濟。於是美國官員心想，或許能在瘦身上助魯卡申柯一臂之力，因此安排Zepbound供魯卡申柯個人使用。

「我不在乎我們跟誰談」科爾在華府受訪時說，他之所以努力與魯卡申柯建立私交，意在效仿川普與那些被西方國家厭棄的領導人打交道時的作法。「這真的是川普風」科爾說，「別管要跟誰談，只要對方能滿足所求就行。」

上月，自稱「歐洲最後與唯一一位獨裁者」的魯卡申柯，釋放123名囚犯，包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），以及白俄反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava）。

美國投桃報李，提供白俄經濟援助－－同意解除對全球主要鉀肥生產國白俄的鉀肥的出口制裁，以及安排波音公司提供軟體與零件給白俄羅斯航空（Belavia），讓魯卡申柯能修好他的總統專機。

川普政府希望，與白俄交涉成功的範例，也能套用到俄羅斯－－只要俄羅斯幫美國和平結束烏克蘭戰爭，魯卡申柯的好友兼長年靠山普廷，也能獲得類似獎勵。只不過，身材還算不錯的普廷，可能並不需要減肥藥。

