為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    與白俄強人魯卡申柯建立兄弟情 華府竟靠「這1物」

    2025/12/24 19:02 編譯張沛元／綜合報導
    圖為白俄總統魯卡申柯（右）與川普特使科爾12日在白俄首都明斯克會面。（美聯社）

    圖為白俄總統魯卡申柯（右）與川普特使科爾12日在白俄首都明斯克會面。（美聯社）

    華爾街日報報導，美國總統川普的特使科爾（John Coale）在與世上最專制政權之一的白俄羅斯打交道時，竟是靠美國藥廠禮來（Eli Lilly）的熱門減肥藥Zepbound與白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）拉近關係，進而促成數百名囚犯獲釋。

    科爾說，他當時正與魯卡申柯邊共進晚餐邊討論解除制裁，然後這位白俄羅斯強人兼俄羅斯總統普廷最親密盟友朝他問了1個私人問題：你是不是瘦了？科爾大方說「是」，並將瘦身歸功於減肥藥Zepbound，還給了魯卡申柯1份Zepbound製造商禮來的宣傳冊子。

    此等親密交流時刻，堪稱川普回鍋白宮以來最令人匪夷所思的外交出擊之一。魯卡申柯希望華府鬆綁對若干財源廣進的白俄企業的制裁，同時幫他修好他的總統專機；作為交換，魯卡申柯願意交出他不虞匱乏的一大資源：政治犯。

    科爾若能與白俄談判成功，將有助於川普政府搞定普廷以及解放被孤立的俄國經濟。於是美國官員心想，或許能在瘦身上助魯卡申柯一臂之力，因此安排Zepbound供魯卡申柯個人使用。

    「我不在乎我們跟誰談」科爾在華府受訪時說，他之所以努力與魯卡申柯建立私交，意在效仿川普與那些被西方國家厭棄的領導人打交道時的作法。「這真的是川普風」科爾說，「別管要跟誰談，只要對方能滿足所求就行。」

    上月，自稱「歐洲最後與唯一一位獨裁者」的魯卡申柯，釋放123名囚犯，包括2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），以及白俄反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava）。

    美國投桃報李，提供白俄經濟援助－－同意解除對全球主要鉀肥生產國白俄的鉀肥的出口制裁，以及安排波音公司提供軟體與零件給白俄羅斯航空（Belavia），讓魯卡申柯能修好他的總統專機。

    川普政府希望，與白俄交涉成功的範例，也能套用到俄羅斯－－只要俄羅斯幫美國和平結束烏克蘭戰爭，魯卡申柯的好友兼長年靠山普廷，也能獲得類似獎勵。只不過，身材還算不錯的普廷，可能並不需要減肥藥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播