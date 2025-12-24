為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    尹錫悅第7度遭起訴！拿提名換600萬民調費 涉收受非法獻金

    2025/12/24 17:30 編譯陳成良／綜合報導
    南韓前總統尹錫悅（中）24日遭特檢組第7度起訴，指控其涉嫌收受價值約600萬台幣的「免費民調」賄賂，並以公職提名權作為回報。圖為尹錫悅今年7月前往首爾法院出庭應訊的畫面。（路透資料照）

    南韓前總統尹錫悅卸任後司法風暴越演越烈。負責調查前第一夫人金建希弊案的特別檢察官團隊，24日以違反「政治資金法」為由，正式追加起訴目前已在羈押中的尹錫悅。這是自去年「12·3戒嚴事件」爆發以來，這位前總統第7度遭到檢方起訴，案情更涉及以公職提名權換取利益的重大貪瀆。

    據《路透》報導，特檢組聲明指出，尹錫悅涉嫌違反政治獻金法規，非法接受民意調查服務。指控內容顯示，尹錫悅與妻子金建希在2021年至2022年間，從一名政治掮客手中接受了總價值達2.7億韓元（約新台幣603萬元）的民調服務，卻未支付任何費用，檢方認定這筆款項屬於非法政治獻金。

    接受58次免費民調 介入補選提名當回報

    據《韓聯社》進一步披露的起訴細節，尹錫悅夫婦與政治掮客明泰均共謀，於2021年6月至2022年3月期間，先後58次接受明泰均提供的輿論調查服務。檢方調查發現，這些「免費民調」具有明確的對價關係：尹錫悅夫婦涉嫌利用總統職權發揮影響力，介入2022年6月的國會議員補選，協助前國民力量黨議員金映宣等人獲得提名，以此作為換取免費民調的回報。

    特檢組已申請對尹錫悅追徵其不當得利的一半金額，即1億3720萬韓元（約新台幣306萬元）；其餘一半則已向金建希提出追徵。同案被告明泰均也被依提供非法政治資金罪名，遭到不拘留起訴。

    涉收受名畫、金龜 遭控「賣官鬻爵」

    除了民調弊案，《韓聯社》指出，尹錫悅還面臨「賣官鬻爵」的嚴重指控。檢方掌握線索，指控他與金建希共謀，接受前檢察官的人事請託，收受價值1.4億韓元（約新台幣312萬元）的畫家李禹煥名作；此外，還涉嫌從企業家與官員處收受高價項鍊、黃金龜（golden turtles）與名錶，作為安排職位與權益的代價。

    金建希早前已因相同嫌疑於今年8月被拘留起訴，一審判決預計將於明年1月28日出爐。尹錫悅在20日接受偵訊時，全盤否認相關指控，主張其行為在法律上不構成犯罪。

