    川普下通牒！警告馬杜羅「下台才是聰明人」：別做困獸之鬥

    2025/12/23 10:17 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普（左）警告委內瑞拉總統馬杜羅（右）應主動下台，否則將面臨嚴重後果。（法新社檔案照）

    美國與委內瑞拉的緊張局勢急遽升高，美國總統川普22日公開向委內瑞拉總統馬杜羅發出最後通牒，直言馬杜羅若主動下台將是「聰明舉動」，並警告若對方執意對抗，這將是他「最後一次耍狠」。對此，馬杜羅隨即反擊，要川普先管好美國自己的問題。

    據《法新社》報導，隨著美國海軍在加勒比海對委內瑞拉實施石油封鎖，川普在佛羅里達州寓所受訪時，被問及華府的軍事威脅是否旨在迫使執政12年的馬杜羅下台。川普回應：「這取決於他，看他想怎麼做。我認為他這麼做（下台）會是聰明的。」川普語帶威脅地補充：「如果他想做點什麼，或是想硬碰硬（plays tough），這將是他這輩子最後一次耍狠。」

    面對川普的威嚇，馬杜羅數小時後透過公共電視演說強硬回擊。他表示，川普若能專注於解決美國國內的經濟與社會問題，「日子會過得比較好」，並諷刺川普應先管好自家事務。

    俄羅斯力挺委內瑞拉 批美「海盜行為」

    在美委交鋒之際，委內瑞拉的關鍵盟友俄羅斯也加入戰局。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與委內瑞拉外長吉爾（Yvan Gil）通電話，表達莫斯科對馬杜羅政府的「全力支持」。俄國外交部聲明指出，雙方強烈譴責華府在加勒比海的行動升級，認為這威脅了區域安全與國際航運。吉爾更在Telegram上指控美國進行「攻擊船隻、法外處決及非法海盜行為」。

    聯合國安理會預計於週二（23日）召開會議討論這場危機。俄羅斯與中國均支持委內瑞拉提出的請求，將討論所謂的「美國持續侵略」。

    川普政府自9月起在加勒比海與東太平洋發動一系列軍事行動，聲稱打擊毒品走私，已造成超過100人死亡，部分死者家屬堅稱其為漁民。川普於12月16日進一步宣布封鎖進出委內瑞拉的「受制裁油輪」，並指控馬杜羅政權利用石油資金資助「毒品恐怖主義」。

    儘管俄羅斯表態挺委，但美國國務卿魯比歐上週對此不以為然。他表示，華府不擔心與俄羅斯在委內瑞拉問題上發生衝突升級，因為俄國目前「在烏克蘭已經分身乏術（hands full）」。

