創紀錄！ 南韓國民力量黨魁國會發起「冗長辯論」 已逾20小時

南韓最大在野黨國民力量黨代表張東赫23日在國會冗長辯論中飲水。（歐新社）

南韓最大在野黨「國民力量」黨代表（黨魁）張東赫於22日上午在南韓國會發起「冗長辯論」，直至23日上午9時，辯論時間已逾20小時，創下南韓史上最長辯論紀錄。

韓聯社報導，南韓執政黨「共同民主黨」發起的「專設內亂案特別審判庭法案」（全稱「關於內亂叛國和叛亂犯罪等刑事程序的特例法案」）22日被提上國會全會議程，隨後張東赫於當天上午11時40分左右啟動冗長辯論，截至23日上午9時，辯論已持續21小時20分鐘。

此前，南韓國會冗長辯論的最長紀錄由另名國民力量議員樸琇民創下，歷時17小時12分鐘。

上述法案的主要內容是，在首爾中央地方法院和首爾高等法院分別專設至少2個負責審理南韓前總統尹錫悅內亂刑事案件的特別審判庭，並由首爾中央地方法院、首爾高等法院法官會議制定審判庭組成標準。張東赫在辯論中主張法案違憲，即便法案獲國會通過，現任總統李在明也應行使再議要求權（否決權）。

尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，雖僅維持約6小時即被國會推翻，仍使南韓陷入數十年來最嚴重政治危機。

