Telegram創辦人捐精擁百名子女！加碼「分遺產」吸眾多女性瘋搶

想生下億萬富翁的孩子嗎？這在俄羅斯已不再是夢想。通訊軟體Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）不僅公開承認自己透過捐精在全球擁有超過100名具血緣關係的子女，近期更傳出位於莫斯科的診所推出「免費精子」活動，吸引大量高學歷女性上門。這股熱潮的背後，除了度洛夫標榜的「優質基因」，更誘人的是他承諾這些孩子未來將有權分得其龐大遺產。

據《華爾街日報》報導，位於莫斯科南部的AltraVita診所近期針對37歲以下女性推出行銷活動，主打度洛夫的「高品質捐贈材料」，不僅精子免費，甚至連試管嬰兒（IVF）費用也由度洛夫買單。診所前醫師透露，上門的女性大多外貌出眾、受過良好教育且身體健康，「她們想要一個來自特定類型男人的孩子，而杜洛夫被視為完美的父親形象。」

現年41歲、身價估計達170億美元（約新台幣5363.5億元）的度洛夫，去年7月在Telegram自爆，他在過去15年間透過捐精，已在至少12個國家擁有逾百名子女。他聲稱此舉是為了緩解全球優質精子短缺的問題，並受到診所創辦人、同時也是他好友的亞科文科（Sergey Yakovenko）鼓勵，認為這是他的「公民義務」。

高智商基因受追捧 承諾分遺產

更令外界震驚的是，度洛夫今年夏天接受法媒訪問時加碼承諾，只要這些孩子能透過DNA檢測證明血緣關係，未來將可「平分他的遺產」。他甚至計畫公開自己的DNA資訊，方便這些散落在世界各地的「兄弟姊妹」彼此相認。這番言論隨即引發大量自稱是他後代的人士聯繫。

這股「多子多孫」的風潮在科技富豪圈並非特例。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也擁有至少14名子女，並視生育為對抗人口崩潰的手段。當度洛夫自曝有百名子女時，馬斯克還在社群平台X上開玩笑稱這是「菜鳥數字」，並引用成吉思汗的典故調侃。

然而，度洛夫的感情生活同樣精彩且複雜。他與前女友博爾加（Irina Bolgar）育有3名子女，目前正因撫養費問題在瑞士對簿公堂。博爾加指控杜洛夫切斷金援，甚至曾對孩子動粗，但度洛夫的發言人全盤否認，反指對方是為了勒索金錢。此外，度洛夫去年底也與匈牙利模特兒前女友巴科（Diana Bako）生下一子，現任女友瓦維洛娃（Juli Vavilova）則在度洛夫於法國被捕後不幸流產。

