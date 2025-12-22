愛貓「失蹤443天」被奇蹟尋回 全網感動：最棒耶誕禮物！

美國1隻名為加比（Gabby）的寵物貓，不幸在去年颶風海倫肆虐期間走失，飼主全家原以為牠已不幸遇害，結果在加比失蹤長達443天後，近期傳出被奇蹟尋回。（圖擷取自「Avery Humane Society」臉書粉專）

颶風海倫（Helene）在去年9月肆虐美國東南部，當地傷亡慘重、許多居民流離失所。近期北卡羅來納州動物救援中心分享，1隻寵物貓加比（Gabby）在颶風海倫肆虐期間走失，飼主全家原以為寶貝已不幸遇害，未料在加比失蹤長達443天後被奇蹟尋回，感人事蹟引發全網熱議，並驚呼這是「耶誕奇蹟」！

綜合外媒報導，位於北卡羅來納州的動物救援中心「Avery Humane Society」，13日有好心民眾送來1隻親人的流浪貓，工作人員使用專業工具進行檢查後，發現牠體內有植入晶片，於是對這隻貓咪展開進一步調查，查出牠是在去年9月颶風海倫肆虐期間，被飼主通報不幸走失的有主毛孩加比，於是趕緊通知飼主將牠接回家團聚。

工作人員也將此事分享到臉書粉專，除了祝賀加比在耶誕節前夕與飼主團聚，也藉此提醒大眾，這凸顯為寵物植入晶片的的重要性，「小小的一個動作，就能決定是讓人心碎的離別，還是令人欣喜的重逢」，也強調晶片不僅僅是一個編號，更是一條生命線，在發生自然災害、混亂事件等情況導致寵物走失時，它是唯一能讓寵物回家的重要希望。

溫馨貼文曝光後，吸引大批網友關注、轉發，並紛紛留言表示，「簡直是一部電影」、「好消息！加比歡迎回家」、「太神奇了！打從心底為他們高興」、「多麼圓滿又開心的結局！耶誕快樂！」、「真的是耶誕奇蹟！永遠不要放棄希望」、「這對加比的家人來說，是最棒的耶誕禮物」、「真是一個美好的故事，我很開心牠們能夠團圓」。

