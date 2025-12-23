日本貓熊全數返還中國 矢板明夫：魅力消散讓人反感

日本資深媒體人矢板明夫直指，中國不斷利用貓熊，當成對日外交籌碼、政治獎懲工具，早年也當成對台統戰象徵。圖為團團標本。（資料照）

上野動物園的貓熊即將於明年1月全數返還中國，日本可能出現「零貓熊」的局面。日本資深媒體人矢板明夫直指，中國不斷利用貓熊，當成對日外交籌碼、政治獎懲工具，早年也當成對台統戰象徵，其結果就是貓熊被清楚標記為「政治工具」，不僅魅力消散且讓人反感。

日本《朝日新聞》在本月20至21日進行了全國民調，提問「政府是否應該向中國爭取再度引進？」結果顯示，70%的日本民眾認為「沒有這個必要」，只有26%支持交涉。對此矢板明夫表示，這不只是對貓熊的態度，更是對中國外交的一次冷靜回應，比任何外交評論都更說明核心問題。

矢板明夫說，貓熊自1972年日中建交以來，一直被塑造成「友好象徵」。但半個世紀過去，日本社會已經看清了一件事，即當貓熊被當成外交籌碼、政治獎懲工具時，它的可愛度就會迅速貶值。近來在日本首相高市早苗發表台灣相關言論後，中國強烈反彈，日中關係轉冷，日本媒體隨即大量報導「貓熊將消失」。這種過於明顯的政治連動，反而讓更多日本人產生反感。

矢板明夫指出，因此日本網路上近期才會出現「不需要貓熊」、「不想被政治操作」、「不想花大錢配合外交表演」的聲音。這並非日本人突然不喜歡貓熊了，而是不願再被情緒勒索。貓熊一旦被清楚標記為「政治工具」，其魅力自然消散。

矢板明夫稱，這樣的結局其實早有前例。2008年5月胡錦濤訪日，面對被視為最親中的福田康夫內閣，台灣、領土、歷史問題一樣沒有實質進展，最後留下的「成果」，仍只是一對貓熊。矢板明夫當時在產經新聞負責報導該消息，寫下「分得出黑白的，只剩下熊貓了」，諷刺的正是這種空轉外交。

矢板明夫表示，台灣也曾被同樣操作過。送來的一對貓熊，被命名為「團團」、「圓圓」，名字本身就帶著高度政治訊息，目的並非單純保育或交流，而是作為統戰的象徵。貓熊被賦予過多政治任務，最後反而讓社會看得更清楚，這不是善意，而是包裝過的「政治工具」。

矢板明夫強調，貓熊的「去魅」（失去魅力），並不是日本或台灣變得冷酷，而是中國自己過度消耗的結果。

