被鄭麗文批「不需要這樣挑釁地發問」 當事學生傻眼還原狀況！

國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學演講，有學生辛辣提出3個問題，沒想到卻被鄭麗文批「不需要這樣挑釁地詢問」。該名學生今日凌晨在Threads發文，PO出他提問時的影片片段，並詢問：「我這樣是挑釁式的提問嗎？」文章PO出後引發熱議。

鄭麗文本週一接受東吳大學政治系學生會邀請到校演講「國民黨的改革與青年參政之路」，在該名學生嗆辣提出3問題後，鄭麗文對他說「不需要這樣挑釁地問」，並表示不要急著選邊站，也不要急著決定立場，應該給自己更開放的空間跟眼界，大家應該學會政治並不是表態的比賽。

這名學生今日凌晨在Threads上PO文 ，可見他昨日提出三個問題，第一個問題，他提到上次黃國昌來演講時說「不需要太把鄭姓主席說的話放在心上，不用覺得太重要」，請問鄭麗文怎麼看？第二題，請問鄭麗文願不願意喊出中華民國是個主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。

最後，他提到鄭麗文曾在受《德國之聲》訪問時說「普廷不是獨裁者」，「想要請你就習近平、普廷、賴清德以獨裁程度來排名，請問妳會怎麼排？」儘管學生問題辛辣，但語氣平和，也非常有禮貌。

該名學生說，他問完三問題後還說「以上請教，謝謝」，這是他的習慣，「代表我是真心想請教你的看法，不是要跟你吵架，但可惜鄭麗文不懂。」他也想問：「我這樣是挑釁式的提問嗎？」他表示，自己一開始只是希望鄭麗文簡單回答就好，「結果扯一堆，我真的是情緒太穩定才沒有打斷她欸。」

貼文一出引發網友熱議，也有網友疑惑表示：「你的提問不錯啊，都滿重要的，而且語氣平和用詞中立，她是心裡有鬼才覺得這是挑釁吧？」學生則表示，這名網友問到重點了，他疑惑：「我從頭到尾語氣都很平和，用詞也很精確，甚至沒有帶任何她所謂的『歧見』在問她問題，但她還是可以閃成這樣。」

