川普任命格陵蘭特使 丹麥將召見美國大使抗議

丹麥外交部長拉斯穆森說，將召見美國駐丹麥大使，要求美國給出任命格陵蘭特使的解釋。（歐新社）

美國總統川普（Donald Trump）21日任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，此舉引起丹麥政府不滿。丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說，外交部將召見美國大使，要求美國給出解釋。

《法新社》報導，拉斯穆森說，他對於川普任命格陵蘭特使的舉動深感不滿，並警告華府須尊重丹麥的主權。

請繼續往下閱讀...

川普21日在社群平台Truth Social宣布指派支持將格陵蘭併入美國的蘭德瑞為格陵蘭特使；蘭德瑞也在X平台發文回應「能以志願者的身分為您服務，讓格陵蘭成為美國的一部份，這是我的榮幸」。

拉斯穆森對丹麥電視台TV2表示，川普的任命與聲明「完全不可接受」，丹麥外交部接下來幾天將召見美國大使，要求「一個解釋」。

拉斯穆森說：「只要我們丹麥有一個王國由丹麥、法羅群島以及格陵蘭組成，我們就不能接受有人破壞我們的主權。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，這項任命「對我們國家沒有任何改變」。

尼爾森在臉書PO文說：「我們自行決定自身未來。格陵蘭是我們的國家。格陵蘭屬於格陵蘭人，領土完整必須受到尊重。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法