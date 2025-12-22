院方瞞9個月才爆出！印度10幼童輸血治療後感染愛滋

今年開始，印度有10名罹患地中海型貧血的兒童因接受輸血治療，而確診感染愛滋病毒。示意圖。（法新社）

印度中央邦薩特納（Satna）與賈坎德邦（Jharkhand）近日爆出震驚全國的嚴重醫療疏失事件，自今年以來，共有10名罹患地中海型貧血症（Thalassemia）的兒童因接受輸血治療，而確診感染愛滋病毒（HIV），首次病例於年初發現，但相關部門卻沒有採取任何對應措施，直至近日媒體報導才使真相浮出水面，引起大眾關注。

據外媒綜合報導，中央邦共有5名年齡介於3到15歲的地中海貧血症兒童因長期在公立醫院與私人醫療機構接受輸血治療，而後確診感染愛滋病毒。

請繼續往下閱讀...

首次病例於今年3月發現，到了4月，已有多名兒童檢驗呈愛滋陽性，然而，醫療管理部門與地方當局在事發後的數個月內，既未啟動血庫緊急審計調查，也未發布公共警訊，消極地應對，導致病毒持續傳播，造成許多受害者家庭如今不可挽回的局面。

事件爆發後，當地政府已對此成立調查委員會，並停職了血庫負責人和2名實驗室技術員，前薩特納地區內科主任舒克拉（Manoj Shukla）也被要求提交書面解釋並接受處分。

賈坎德邦一所州立醫院於數週前也發生5名8歲以下的地中海貧血症兒童因輸血而感染愛滋病毒的事件，當地政府於事發後暫停負責單位的醫師、化驗人員，及外科主管的職務，並向每戶受害家庭提供20萬盧比（約新台幣8萬元）的賠償金。

這次的醫療憾事也讓受害者家庭遭遇的困境雪上加霜，受到影響的家庭大多清寒，他們本就因長期輸血治療的高昂開支而承受沉重的經濟負擔和心理壓力，如今孩子感染愛滋病毒後，還得面臨終身的愛滋病毒治療與社會對於愛滋病毒印象的有色眼鏡。

此事件也促使地中海貧血症患者呼籲印度國會加速通過《2025年國家輸血法案》，並加強血液收集、檢驗與輸注流程的監管。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法