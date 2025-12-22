訪中被招待「粉紅陷阱」 前聯合國諮詢顧問自曝︰險淪為中國奴隸

曾擔任聯合國經濟社會理事諮詢顧問的大野寛文，分享自己訪中期間遇到中國政府針對他精心準備的「粉紅陷阱」，差點淪為對中國政府聽話的「奴隸。（圖擷取自「【公式】吉野敏明の政経医チャンネル〜日本の病を治す〜」YouTube）

中國為報復日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，從上月起大動作要聯合國官方與會員國「選邊站」，行徑引發各界議論。對此，曾擔任聯合國經濟社會理事諮詢顧問的大野寛文，分享中國政府會招待包含聯合國員工在內的各國官商政要，利用完美符合對方喜好的「粉紅陷阱」，誘使對方淪為對中國政府聽話的「奴隸」。

日本誠真會前黨主席吉野敏明在今年6月底，於個人YouTube頻道發布一支邀請大野寛文探討「中國侵略」等議題的影片。數位創作者小原惠文則在今（22）日上午，在臉書發文分享該影片其中一個片段，為大野寛文分享自己訪中期間，曾遇到中國政府為他精心準備的「美人計」（ハニトラ、Honey Trap），讓他對此感到不寒而慄。

大野寛文透露，他有接受過聯合國上司傳授過「拆解美人計」指南，但即便像他這種做好心理準備的人，真的去到中國洽公或旅遊期間，仍差點按耐不住。大野寛文回憶，有次他返回在中國入住的飯店房間，一開門就看到有位女子坐在裡面等他，更讓他驚愕的是，女子日語相當流利，外貌還與他喜歡的女演員「長得幾乎一模一樣」。

大野寛文坦言，當時他明確告訴自己，眼前的女子不可能是演員本尊，但還是差點對眼前的女子產生一絲動搖。吉野敏明驚訝表示，幕後策劃者居然能在大野寛文訪中前，就事前調查清楚他喜歡哪一種類型的女性；大野寛文則推測，他可能在某個場合提過這件事情，沒想到會被對方拿來為他制定專屬的「美人計」，還試圖藉此偷拍抓住把柄。

大野寛文直言，聯合國上司多次翻出過往實際案例向他警告，只要吃了中國政府的「飯後甜點」（即美人計），下場就是一輩子變成對方的「奴隸」，因此當他真的遇到這件事，真的非常害怕，所幸最後安全下莊。他還提到，現在他看到某些政治人物制定的政策會偏向特定國家，就會不禁懷疑他們「是不是吃了人家的飯後甜點？」。

小原惠文也在貼文補充指出，前日相安倍晉三生前其實也遇過類似事件。據了解，安倍晉三舊識「大王製紙」前社長井川意高受訪透露，安倍晉三曾跟他分享某次訪中期間，被中國政府安排一群美女招待，被他當場拒絕，未料竟被中國政府誤疑為他「性趣不同」，改安排一群帥氣程度媲美時下偶像的美男子招待，最終被他強烈拒絕才作罷。

