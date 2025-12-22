德州雲霄飛車試營運出包 2乘客「頭下腳上」掛13層樓高空半小時

美國兩名男子搭乘雲霄飛車時，車體在制高點後，正準備向下俯衝時突然死當，示意圖，非當事照。（美聯社）

美國德州奧斯汀（Austin）驚傳遊樂設施故障。兩名年輕男子搭乘雲霄飛車時，車體在爬升至約40公尺高的制高點後，正準備向下翻轉成90度垂直俯衝時突然死當。兩名乘客就這樣面朝地、垂直懸掛在高空半個多小時，引發嚴重生理不適。

《紐約郵報》報導，受困乘客分別為24歲與20歲的男子，他們當時搭乘名為「斷路器（Circuit Breakers）」的新型雲霄飛車；該設施主打將車廂拉升至約13層樓高後，軌道會傾斜90度，再以時速96公里的速度俯衝而下。不料設施在最驚險的垂直處突然停擺，兩人被迫直視地面近40分鐘。

家屬不滿表示，事發當時園方並未給出明確說明，甚至有工作人員給出「安全帶沒扣好」等荒謬回答。在空等半個多小時，家屬眼見求助無門才自行撥打911報警。當地救難隊於接獲報案10分鐘內抵達現場，並很快完成救援行動。據了解，由於乘客在高空長時間維持特定姿勢，獲救時已出現血氧流動異常與局部麻痺等生理不適。

針對這起意外，遊樂園發言人表示是「感應器異常」導致延遲，並強調設施在重啟後已恢復運作。然而，發言人卻還戲稱在2.5萬名遊客中，僅這兩位乘客獲得了「勇氣勳章」，輕挑言論讓受困者與家屬極為不滿。該設施原定明年正式對外開放，目前正處於試營運期間，卻發生如此嚴重的技術故障，已讓民眾對其安全性大打折扣。

