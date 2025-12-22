6連勝今破功！日H3火箭發射失敗 衝擊「日版GPS」布局

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）22日於種子島太空中心發射H3火箭8號機，搭載「引路5號」導航衛星升空。雖然火箭順利離地，但後續因第二節引擎發生異常，未能將衛星送入預定軌道，任務宣告失敗。（美聯社）

日本太空計畫遭遇重大挫折！日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）證實，22日發射的新一代主力運載火箭H3，因飛行過程中出現異常，未能將搭載的「引路5號」（Michibiki 5）導航衛星送入預定軌道。這是H3火箭繼2023年首飛失敗後，第二次遭遇發射失敗，不僅中斷了近期的成功紀錄，也為日本建構獨立衛星定位系統時程投下變數。

據《美聯社》報導，這枚H3火箭週一從日本西南部鹿兒島縣的種子島太空中心升空，原本肩負著擴充日本「準天頂衛星系統」（QZSS）的關鍵任務。然而，JAXA發射指揮官岡田匡史在記者會上坦承，火箭的第二節引擎發生「意外的過早熄火」（premature cutoff），導致無法確認衛星是否已順利與火箭分離。

第二節引擎提前熄火 衛星下落不明

岡田匡史表示，目前尚不清楚衛星是被釋放到錯誤的太空軌道，還是已經墜毀，JAXA正在全力分析數據以釐清事故原因。就在這次發射的5天前，該枚火箭才因發射台噴水系統異常，在倒數最後17秒緊急中止發射程序。

針對此次失敗，日本文部科學省官員近藤淳（譯音）向媒體表示「極度遺憾」，政府已立即成立專案小組徹查原因，並將採取必要措施以盡速「挽回信譽」。

H3火箭是用來取代服役多年、可靠度極高的H-2A火箭，雖然在2023年3月的首飛中因第二節引擎點火失敗而自毀，但隨後連續6次發射均取得成功，原本被寄予厚望能以更低成本在國際太空運輸市場競爭。

此次失敗對日本的國家安全與太空戰略造成雙重打擊。日本目前依賴名為「準天頂衛星系統」（QZSS）的區域導航系統，該系統自2018年啟用，現有5顆衛星運作中。

「引路5號」原定成為該網絡的第六顆衛星，目標是在2026年3月前建構由7顆衛星組成的體系，最終在2030年代後期達到11顆，以實現不依賴美國GPS系統的獨立定位能力，這對智慧型手機定位、海上航行乃至無人機操作都至關重要。

JAXA的H3專案經理有田誠強調，雖然H3仍處於營運初期階段，但仍具備全球競爭力，「我們將重整旗鼓，全面調查原因讓H3重回正軌，以免落後於競爭對手。」

