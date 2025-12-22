為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    繼續封鎖委內瑞拉 美國海防隊擬扣押第三艘油輪

    2025/12/22 03:15 國際新聞中心／綜合報導
    美國海岸防衛隊20日在委內瑞拉外海的國際水域，攔截並扣押巴拿馬籍油輪「世紀號」。（法新社）

    美國海岸防衛隊20日在委內瑞拉外海的國際水域，攔截並扣押巴拿馬籍油輪「世紀號」。（法新社）

    美國海岸防衛隊21日表示，正在加勒比海追逐另一艘遭制裁的油輪。此舉顯示，川普政府似乎正加大力道，鎖定與委內瑞拉政府有關的相關船隻。

    《美聯社》報導，1名聽取過行動簡報的美國官員證實這次行動。這項行動發生在美國政府20日宣布，在不到2週內第二度扣押1艘油輪之後。

    該名因未獲授權公開評論仍在進行中的行動而匿名的官員表示，21日的追逐行動涉及「1艘遭制裁的『黑暗艦隊』船隻，該船是委內瑞拉非法規避制裁行動的一部分。」

    該名官員指出，該船懸掛的是假國旗，且已受到司法扣押命令。

    美國海防隊追逐該艘油輪的消息最早由《路透》披露。20日凌晨扣押的巴拿馬籍油輪「世紀號」（Centuries），被美方指為「懸掛虛假旗幟、做為委內瑞拉影子船隊一部分、用於走私被盜石油的船隻」。

    此前，在12月10日，美國海防隊在海軍協助下，扣押1艘名為「船長號」（Skipper）的遭制裁油輪。美方表示，該船同樣屬於影子船隊的一環，這類船隻遊走在法律邊緣，用於運輸遭制裁的貨物。該船在被美國海防隊扣押時，甚至未懸掛任何國家的旗幟。

    在首次扣押行動後，美國總統川普誓言，將對委內瑞拉實施「封鎖」。這一系列行動發生之際，川普已升高對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的強硬言辭，並警告馬杜羅掌權之日已所剩無幾。

    川普要求委內瑞拉歸還多年前從美國石油公司手中沒收的資產，並再度以此為由，宣布對往返委國且受到美國制裁的油輪實施「封鎖」。

    川普在被問及這項最新施壓策略時，提到美國在委內瑞拉流失的投資，暗示美方的行動至少部分動機來自石油投資糾紛，並伴隨對毒品走私的指控。目前已有部分遭制裁的油輪，開始避開委內瑞拉。

    美國石油公司曾長期主導委內瑞拉的石油產業，直到該國領袖於1970年代首次，以及在21世紀由馬杜羅與其前任查維斯（Hugo Chávez）再次推動國有化。委內瑞拉提出的補償被認為不足，2014年，國際仲裁庭裁定委國社會主義政府必須向埃克森美孚（ExxonMobil）支付16億美元。

    鎖定油輪的行動，正值川普下令戰爭部（國防部）在加勒比海與東太平洋地區，對其指控涉及走私「芬太尼」與其他非法毒品、流入美國及其他地區的船隻，發動一系列攻擊。

    自9月初以來，美國至少已發動28次攻擊行動，共造成至少104人死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播