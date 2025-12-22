繼續封鎖委內瑞拉 美國海防隊擬扣押第三艘油輪

美國海岸防衛隊20日在委內瑞拉外海的國際水域，攔截並扣押巴拿馬籍油輪「世紀號」。（法新社）

美國海岸防衛隊21日表示，正在加勒比海追逐另一艘遭制裁的油輪。此舉顯示，川普政府似乎正加大力道，鎖定與委內瑞拉政府有關的相關船隻。

《美聯社》報導，1名聽取過行動簡報的美國官員證實這次行動。這項行動發生在美國政府20日宣布，在不到2週內第二度扣押1艘油輪之後。

該名因未獲授權公開評論仍在進行中的行動而匿名的官員表示，21日的追逐行動涉及「1艘遭制裁的『黑暗艦隊』船隻，該船是委內瑞拉非法規避制裁行動的一部分。」

該名官員指出，該船懸掛的是假國旗，且已受到司法扣押命令。

美國海防隊追逐該艘油輪的消息最早由《路透》披露。20日凌晨扣押的巴拿馬籍油輪「世紀號」（Centuries），被美方指為「懸掛虛假旗幟、做為委內瑞拉影子船隊一部分、用於走私被盜石油的船隻」。

此前，在12月10日，美國海防隊在海軍協助下，扣押1艘名為「船長號」（Skipper）的遭制裁油輪。美方表示，該船同樣屬於影子船隊的一環，這類船隻遊走在法律邊緣，用於運輸遭制裁的貨物。該船在被美國海防隊扣押時，甚至未懸掛任何國家的旗幟。

在首次扣押行動後，美國總統川普誓言，將對委內瑞拉實施「封鎖」。這一系列行動發生之際，川普已升高對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的強硬言辭，並警告馬杜羅掌權之日已所剩無幾。

川普要求委內瑞拉歸還多年前從美國石油公司手中沒收的資產，並再度以此為由，宣布對往返委國且受到美國制裁的油輪實施「封鎖」。

川普在被問及這項最新施壓策略時，提到美國在委內瑞拉流失的投資，暗示美方的行動至少部分動機來自石油投資糾紛，並伴隨對毒品走私的指控。目前已有部分遭制裁的油輪，開始避開委內瑞拉。

美國石油公司曾長期主導委內瑞拉的石油產業，直到該國領袖於1970年代首次，以及在21世紀由馬杜羅與其前任查維斯（Hugo Chávez）再次推動國有化。委內瑞拉提出的補償被認為不足，2014年，國際仲裁庭裁定委國社會主義政府必須向埃克森美孚（ExxonMobil）支付16億美元。

鎖定油輪的行動，正值川普下令戰爭部（國防部）在加勒比海與東太平洋地區，對其指控涉及走私「芬太尼」與其他非法毒品、流入美國及其他地區的船隻，發動一系列攻擊。

自9月初以來，美國至少已發動28次攻擊行動，共造成至少104人死亡。

