不是親生的也照顧 超有愛北極熊媽媽罕見「收養」幼熊

研究人員11月在加拿大哈德遜灣觀察到一隻北極熊媽媽（左）帶著自己生的和收養的寶寶。（法新社）

追蹤北極熊動態的加拿大研究團隊，最近在西哈德遜灣注意到罕見現象：一隻北極熊媽媽，「收養」一隻與自己親生寶寶年齡相近的熊寶寶，研究人員表示，這種「耐人尋味」的行為，凸顯這種北極頂級掠食動物複雜的群體關係。

英國《衛報》17日報導，非營利保育組織「國際北極熊」（PBI）研究人員17日表示，今年春天為這隻代號X33991母熊裝上全球衛星定位（GPS）頸圈時，牠身邊還只有一隻幼熊，但是上個月再度目擊這隻母熊，牠身邊多了一隻幼熊，兩隻熊寶寶大約同齡，研究人員這才意識到，他們正目睹一起極為罕見的北極熊「收養」案例。

請繼續往下閱讀...

加拿大環境暨氣候變遷部研究科學家理察森（Evan Richardson）表示，母北極熊有照顧幼熊的天性，是好媽媽，「我們認為，若有失去媽媽的小熊在岸邊哀鳴，這些母熊會忍不住收留、照顧牠」。研究人員說，「這確實是耐人尋味的行為，也是北極熊生活史有趣的一面」。

X33991屬於西哈德遜灣北極熊的一個次群體，將近50年來，科學家一直在紀錄當地的北極熊覓食、活動習慣，X33991是過去1年研究的4600隻北極熊中，目擊的第13起收養案例。國際北極熊組織人員麥考爾（Alysa McCall）說，「北極熊收養非常罕見且不尋常」，能親眼目睹「非常令人驚嘆」。不過研究人員還不清楚原因。

這兩隻熊寶寶據信約10到11個月大，看起來健康、營養良好，預計還會跟著母熊活動約一年半。GPS資料顯示，母熊已經帶著兩隻寶寶回到海冰上，接下來幼熊將靠母熊獵捕食物，學習進食以及如何在嚴苛環境中生存。

不過，要挺過冬天在海冰上覓食、夏天可能有一段長時間沒食物吃，就連對最強悍的北極熊來說都不容易，約一半的幼熊無法長大成年。專家指出，被收養的那隻幼熊現在有母熊帶著，大幅提高其存活機率；歷來13起收養案例中，僅3起被確認最終成功存活。

研究人員將分析從那隻幼熊身上收集的基因樣本，了解牠的媽媽是不是被記錄在冊的母熊以及是否還活著，也將釐清這起案例，究竟是收養「孤兒」，或是過去幾起案例曾出現的親生母熊還活著，但是交換幼熊照顧。

國際北極熊組織貼出北極熊媽媽「收養」幼熊影片：

在加拿大活動的北極熊媽媽X33991罕見收養一隻非親生幼熊。（法新社）

失去媽媽的幼熊被收養後，存活率可望大幅提高。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法