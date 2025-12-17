為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    童年好友一起挖寶真挖到15.34克拉鑽石 替父實現心願

    2025/12/17 22:56 編譯管淑平／綜合報導
    鑽石公司鑑定鑽石品質。示意圖，與此新聞無關。（法新社檔案照）

    鑽石公司鑑定鑽石品質。示意圖，與此新聞無關。（法新社檔案照）

    印度一對從小一起長大的朋友，近日在印度鑽石產區、中央邦帕納市（Panna），挖到一顆重達15.34克拉的鑽石，估計價值高達600萬盧比（約新台幣208萬元），這個價值有可能改變他們家庭長年貧苦的生活。

    《英國廣播公司新聞網》（BBC News）17日報導，24歲的卡提克（Satish Khatik）和23歲的穆罕默德（Sajid Mohammed）發現這顆鑽石前，11月19日才剛在帕納以低價租下一小塊土地。這顆鑽石送交該市官方鑽石鑑定員鑑定，確認是15.34克拉、寶石級鑽石。

    鑑定員辛赫（Anupam Singh）說，估計這顆鑽石的市價約500到600萬盧比（約173萬到208萬台幣），「即將拍賣」。當地政府每季舉行鑽石拍賣，吸引印度各地和海外買家競標，價格依美元匯率及Rapaport國際鑽石報價評估。

    卡提克和穆罕默德說，發現這顆鑽石，他們「欣喜若狂」，「我們現在能幫我們的姊妹辦婚禮」。

    卡提克在市場經營肉舖，穆罕默德賣水果，兩人都出身貧困家庭，也都是家中最小的兒子。帕納是印度發展程度最低的地區，居民長期面臨貧窮、缺水和失業等問題；但是當地同時也是印度主要鑽石蘊藏區，是許多鑽石獵人尋寶重鎮。

    帕納多數礦場由中央政府經營，但是每年會以低廉價格，出租小塊礦區給居民。在幾無工作機會下，這些出租礦區給居民一夕致富的希望。不過，大多數人都空手而歸。

    卡提克和穆罕默德兩人的家庭幾世代都在挖鑽石，希望有一天能幸運挖到寶。穆罕默德說，他的父親、祖父挖了幾十年，除了石英碎片和塵土，別無所獲。現在他成功挖到鑽石，父親納菲斯（Nafees）說，「他們的辛苦和耐心終於獲得神給予回報」。

