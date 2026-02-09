為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市旋風橫掃千軍！自民黨獨拿316席 創歷史新高

    2026/02/09 02:04 國際新聞中心／綜合報導
    圖說：日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中勢如破竹，至9日凌晨的計票結果顯示，自民黨不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的34席，已拿下350席，等於囊括逾7成5席次。（美聯社）

    日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日的眾議院大選中勢如破竹，至9日凌晨的計票結果顯示，自民黨不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的34席，已拿下350席，等於囊括逾7成5席次。

    日本放送協會（NHK）和共同社等日本媒體報導，自民黨由選前的198席大躍進至316席，不僅超越1986年中曾根康弘政權時期的紀錄，更創下自民黨自1955年創黨以來最高席次。

    日本維新會原有34席，選後席次雖未減少，但也沒有成長，可見這次大選幾乎可說是高市個人魅力橫掃千軍，成為超級吸票機。

    由立憲民主黨和公明黨合組的新黨「中道改革聯合」，則從選前的167席大幅滑落，僅剩46席。該黨共同代表野田佳彥和齊藤鐵夫，恐難逃為敗選負責下台的命運。

    國民民主黨從原有的27席增加1席為28席，參政黨則大有斬獲，從原來的2席大幅成長至13席。

