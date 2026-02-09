為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大選狂勝！高市早苗連夜發文：衷心感謝川普

    2026/02/09 06:45 即時新聞／綜合報導
    日本大選後，首相高市早苗發文感謝美國總統川普。圖為2人2025年10月會面畫面。（路透資料照）

    日本大選後，首相高市早苗發文感謝美國總統川普。圖為2人2025年10月會面畫面。（路透資料照）

    日本首相高市早苗領導的自民黨在8日大選中贏得歷史性勝利，9日凌晨的計票結果顯示，自民黨單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，已拿下352席，等於囊括眾議院465席中逾4分之3席次。高市早苗在確認勝選結果後連夜發文，感謝美國總統川普在選前為她和執政聯盟背書，進一步加強日美同盟，並且確認選後將赴白宮訪問。

    高市早苗當地時間今天凌晨零點35分（台灣時間8日深夜11點35分）在社群平台X轉貼川普先前力挺的發文，表示衷心感謝川普總統的的熱情支持，「我期待今年春天訪問白宮，並繼續與他攜手合作，進一步加強日美同盟。我們與美國的同盟和友誼建立在深厚的互信和緊密、強而有力的合作之上。我們同盟的潛能無限，讓我們共同努力，確保同盟繼續為兩國乃至更廣闊的世界帶來和平與繁榮。」

    日本大選前，川普在他的社群平台「真相社交」（Truth Social）上發文指出，2月8日日本眾議院選舉結果對日本的未來至關重要。首相高市早苗已經證明自己是一位堅強、有力、睿智的領導人，一位真正熱愛日本的領導人。

    川普也說，在他訪問日本期間，他和所有的代表們對高市印象極爲深刻，期待也歡迎高市總理3月19日來到白宮。

    除了國家安全之外，美國和日本已經合作達成意義重大的貿易協議，極有利於兩國。他大讚，高市首相是一個值得獲得強大認可的人，因此作為美國總統，他很榮幸給予高市及她倍受尊敬的執政聯盟完全的支持。「她不會讓日本人民失望！」並祝願高市和執政聯盟在選舉中獲得好運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播