大選狂勝！高市早苗連夜發文：衷心感謝川普

日本首相高市早苗領導的自民黨在8日大選中贏得歷史性勝利，9日凌晨的計票結果顯示，自民黨單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，已拿下352席，等於囊括眾議院465席中逾4分之3席次。高市早苗在確認勝選結果後連夜發文，感謝美國總統川普在選前為她和執政聯盟背書，進一步加強日美同盟，並且確認選後將赴白宮訪問。

高市早苗當地時間今天凌晨零點35分（台灣時間8日深夜11點35分）在社群平台X轉貼川普先前力挺的發文，表示衷心感謝川普總統的的熱情支持，「我期待今年春天訪問白宮，並繼續與他攜手合作，進一步加強日美同盟。我們與美國的同盟和友誼建立在深厚的互信和緊密、強而有力的合作之上。我們同盟的潛能無限，讓我們共同努力，確保同盟繼續為兩國乃至更廣闊的世界帶來和平與繁榮。」

日本大選前，川普在他的社群平台「真相社交」（Truth Social）上發文指出，2月8日日本眾議院選舉結果對日本的未來至關重要。首相高市早苗已經證明自己是一位堅強、有力、睿智的領導人，一位真正熱愛日本的領導人。

川普也說，在他訪問日本期間，他和所有的代表們對高市印象極爲深刻，期待也歡迎高市總理3月19日來到白宮。

除了國家安全之外，美國和日本已經合作達成意義重大的貿易協議，極有利於兩國。他大讚，高市首相是一個值得獲得強大認可的人，因此作為美國總統，他很榮幸給予高市及她倍受尊敬的執政聯盟完全的支持。「她不會讓日本人民失望！」並祝願高市和執政聯盟在選舉中獲得好運。

I am sincerely grateful to President Donald J. Trump for his warm words.

I look forward to visiting the White House this spring and to continuing our work together to further strengthen the Japan–U.S. Alliance.

Our Alliance and friendship with the United States of America are… pic.twitter.com/EKeowvyeDo — 高市早苗 （@takaichi_sanae） February 8, 2026

