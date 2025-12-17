歐洲警惕「俄羅斯式和平」 憂心恐釀更大安全惡夢

德國總理梅爾茨（前左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）和美國特使魏科夫（右二）等美歐領袖15日在柏林會談。（法新社檔案照）

歐洲國家領袖在近幾個月的結束烏俄戰爭相關談判中，積極捍衛烏國利益，《華爾街日報》16日報導，歐洲領袖除了出於捍衛民主價值與國際法、反抗俄國侵略，還有一個自身利益的考量：歐洲普遍認為，一份有利於莫斯科的和平協議，有帶來更廣泛衝突，波及整個歐洲大陸的風險。

報導指出，若俄烏戰爭以對俄羅斯有利的方式結束，戰後的莫斯科軍事生產能力大幅擴張，更加自信能透過武力重劃邊界，並視北大西洋公約組織（NATO）為軟弱。財政吃緊的歐洲國家擔心，這可能意味著，他們未來別無選擇，只能大幅提高國防支出與防禦準備，以維持嚇阻能力。

對歐洲與烏克蘭來說，現階段一份讓基輔顯得脆弱、弱勢的「糟糕和平協議」，比毫無協議更糟。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）16日在歐洲援烏國家視訊會議上說，「烏克蘭的未來與我們自己的密切相關」，「若無法為烏克蘭建立可長可久且正義的和平，我們自己的未來也將無任何保障」。

大西洋兩岸的立場代表美歐更根本性的分歧。川普政府希望美、歐達成與莫斯科和解，達成該政府所稱「與俄羅斯的戰略穩定」；但是歐洲與烏克蘭的看法相反，視俄羅斯為長期威脅，認為在莫斯科爭取到歐洲的信任並且經得起驗證之前，必須維持對莫斯科的嚇阻。

歐盟機構「歐洲大學學院」（EUI）近期一份針對500名歐洲安全事務專家的調查顯示，「俄羅斯對烏克蘭戰爭以有利俄國的方式停火」，被列為歐盟明年頭兩大風險之一；另一個是混合或灰色地帶戰爭，在這方面，許多官員先前已表示，俄羅斯已經在對歐洲進行這類行動。

這份調查報告摘要指出，「一份鞏固莫斯科領土戰果、獎賞侵略行為、以及削弱烏克蘭身為主權、民主國家之長期存在能力的和平協議，將直接威脅到歐盟的安全」；「一種俄羅斯式和平」也會釋放訊號，顯示歐盟無法形塑自身安全環境，或者嚇阻俄國未來的侵略」。

