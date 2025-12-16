為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歧視亞裔還硬拗！芬蘭小姐被拔冠 右翼議員竟集體「拉眼角」力挺

    2025/12/16 15:45 編譯陳成良／綜合報導
    剛奪下「芬蘭小姐」后冠的札法切（左），因在社群媒體發布一張做出「拉眼角」手勢的照片（右）引發種族歧視爭議。 （圖取自X平台）

    剛奪下「芬蘭小姐」后冠的札法切（左），因在社群媒體發布一張做出「拉眼角」手勢的照片（右）引發種族歧視爭議。 （圖取自X平台）

    芬蘭選美界爆發的種族歧視醜聞，如今演變成撼動芬蘭政壇的風暴！剛在今年9月奪下后冠的「芬蘭小姐」薩拉．札法切（Sarah Dzafce），因在社群媒體發布「拉眼角」模仿亞裔面孔的歧視照片，日前遭主辦單位撤銷頭銜。不料，芬蘭右翼執政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）的多名議員非但未譴責，反而集體在網路上做出同樣的「拉眼角」動作，聲稱是為了力挺札法切，此舉引發執政聯盟內部激烈動盪。

    據《德國之聲》報導，這起風波始於札法切的一張Instagram限時動態照片。她在照片中用手指將眼角向後拉成狹長狀，配上「和中國人一起吃飯」的文字。儘管她事後辯稱是因為「嚴重頭痛」在揉太陽穴，但這牽強的解釋無法平息眾怒。芬蘭小姐選美組織於10日宣布，因不接受任何形式的種族主義，正式撤銷其后冠。

    右翼議員群起效尤 歐洲議員也加入

    原本應隨后冠撤銷而落幕的事件，卻因政客介入而失控。被視為極右翼民粹政黨的「芬蘭人黨」多名重量級人物，包括國會議員埃羅拉（Juho Eerola）、加雷德烏（Kaisa Garedew）以及歐洲議會議員廷基嫩（Sebastian Tynkkynen），竟紛紛在社群媒體上傳自己「拉眼角」的照片或影片。

    埃羅拉甚至將自己的Facebook頭像換成拉眼角的照片，並配文寫道「我是薩拉」（I am Sarah），模仿聲援法國查理週刊恐攻的口號。他在接受芬蘭媒體採訪時辯稱，如果亞裔感到不適他表示遺憾，但他強調此舉是為了抗議選美機構「不公」的決定，而非嘲弄亞洲人。

    這些公然挑戰種族歧視底線的行為，讓芬蘭聯合政府陷入尷尬。執政夥伴瑞典族人民黨主席、教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）痛批這些議員的行為「不負責任、幼稚且愚蠢」，顯然會冒犯他人。總理奧爾波（Petteri Orpo）所屬的國家聯合黨（NCP）也發出譴責，憂心此舉將破壞政府的反種族主義承諾。

    然而，芬蘭人黨黨魁、同時也是現任財政部長的普拉（Riikka Purra）卻公開為涉事議員辯護。她聲稱這些舉動是在為札法切遭受的不公待遇發聲，並反批當前社會對於此類話題的反應與討論「非常荒謬」。芬蘭執政聯盟預計將召開緊急會議，討論這場由「瞇瞇眼」手勢引發的政治危機。

    芬蘭人黨議員加雷德烏在其臉書頁面發布「拉眼角」動作的照片（圖取自Kaisa Garedew/Facebook）

    芬蘭人黨議員加雷德烏在其臉書頁面發布「拉眼角」動作的照片（圖取自Kaisa Garedew/Facebook）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播