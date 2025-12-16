歧視亞裔還硬拗！芬蘭小姐被拔冠 右翼議員竟集體「拉眼角」力挺

剛奪下「芬蘭小姐」后冠的札法切（左），因在社群媒體發布一張做出「拉眼角」手勢的照片（右）引發種族歧視爭議。 （圖取自X平台）

芬蘭選美界爆發的種族歧視醜聞，如今演變成撼動芬蘭政壇的風暴！剛在今年9月奪下后冠的「芬蘭小姐」薩拉．札法切（Sarah Dzafce），因在社群媒體發布「拉眼角」模仿亞裔面孔的歧視照片，日前遭主辦單位撤銷頭銜。不料，芬蘭右翼執政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）的多名議員非但未譴責，反而集體在網路上做出同樣的「拉眼角」動作，聲稱是為了力挺札法切，此舉引發執政聯盟內部激烈動盪。

據《德國之聲》報導，這起風波始於札法切的一張Instagram限時動態照片。她在照片中用手指將眼角向後拉成狹長狀，配上「和中國人一起吃飯」的文字。儘管她事後辯稱是因為「嚴重頭痛」在揉太陽穴，但這牽強的解釋無法平息眾怒。芬蘭小姐選美組織於10日宣布，因不接受任何形式的種族主義，正式撤銷其后冠。

請繼續往下閱讀...

右翼議員群起效尤 歐洲議員也加入

原本應隨后冠撤銷而落幕的事件，卻因政客介入而失控。被視為極右翼民粹政黨的「芬蘭人黨」多名重量級人物，包括國會議員埃羅拉（Juho Eerola）、加雷德烏（Kaisa Garedew）以及歐洲議會議員廷基嫩（Sebastian Tynkkynen），竟紛紛在社群媒體上傳自己「拉眼角」的照片或影片。

埃羅拉甚至將自己的Facebook頭像換成拉眼角的照片，並配文寫道「我是薩拉」（I am Sarah），模仿聲援法國查理週刊恐攻的口號。他在接受芬蘭媒體採訪時辯稱，如果亞裔感到不適他表示遺憾，但他強調此舉是為了抗議選美機構「不公」的決定，而非嘲弄亞洲人。

這些公然挑戰種族歧視底線的行為，讓芬蘭聯合政府陷入尷尬。執政夥伴瑞典族人民黨主席、教育部長阿德勒克魯茨（Anders Adlercreutz）痛批這些議員的行為「不負責任、幼稚且愚蠢」，顯然會冒犯他人。總理奧爾波（Petteri Orpo）所屬的國家聯合黨（NCP）也發出譴責，憂心此舉將破壞政府的反種族主義承諾。

然而，芬蘭人黨黨魁、同時也是現任財政部長的普拉（Riikka Purra）卻公開為涉事議員辯護。她聲稱這些舉動是在為札法切遭受的不公待遇發聲，並反批當前社會對於此類話題的反應與討論「非常荒謬」。芬蘭執政聯盟預計將召開緊急會議，討論這場由「瞇瞇眼」手勢引發的政治危機。

芬蘭人黨議員加雷德烏在其臉書頁面發布「拉眼角」動作的照片（圖取自Kaisa Garedew/Facebook）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法