曾遭薛球綁架勒贖3億 前中市議長張宏年人生落幕

前台中市議長張宏年。（資料照）

前台中市議長張宏年今天離世，張宏年曾是「張派」少主，叱吒台中政壇，不過2001年被薛球與陳益華犯罪集團綁架，付出3千萬贖金才獲釋，隔年又被林明樺犯罪集團電話恐嚇，2020年爆發盛唐中醫鉛中毒案，張宏年鉛中毒腦部受損約4成後，身體一直未好轉，今天離世享壽73歲，讓親友不捨。

張宏年出身政治世家，1990年在父親張光儀與叔公的栽培下，當選台中市議員，從基層議員做起，因交友廣闊，一路登上議長大位，台中縣市合併升格前，可說是府會中呼風喚雨的關鍵人物。

不過一生也充滿驚險，2001年遭薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，並要求新台幣3億元贖款，被綁3天後獲釋平安歸來，並付出新台幣3千萬元贖款。2002年連任第15屆台中市議員，並擔任台中市議會議長，不料又遭自稱耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團電話恐嚇，隨後警方加強保護。

2018年由兒子張彥彤接棒參選台中市中區、西區議員，並高票當選，不料卻在2020年7月爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成數十人鉛中毒，張宏年與兒子張彥彤等家人吃了含有鉛的中藥，張宏年鉛中毒腦部受損約4成後，身體一直未好轉，並在今天過世。

檢警調查，盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明）、北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，2016年將禁止入藥的硃砂加入中藥內，欣隆藥業公司負責人歐國樑又誤把鉛丹當硃砂賣給兩人，導致張宏年與兒子張彥彤等38人鉛中毒，一審依供應、調劑禁藥等罪名，判處呂7年6月、洪7年2月、歐6年徒刑，二審今年3月改判呂5年與2年徒刑（可聲請易服勞役）、洪6年、歐4年2月，全案上訴中。

