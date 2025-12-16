台灣旅人失格？ 日本機台本該退100日圓竟出現台灣5元硬幣

有位日本網友本該拿到退100日圓硬幣，卻拿到「迷之硬幣」發文詢問網友什麼。（圖擷取自@syao_123社群平台「X」）

大家出國玩的時候可能不小心會把零錢包「拿錯」，日前有名日本網友在網路上分享，明明機器該退他日幣100圓硬幣，他卻拿到了「謎之硬幣」，隨即就有台灣網友回覆這是台灣的5元硬幣，而且意外釣出許多人有類似「拿錯國家硬幣」經驗。

社群平台「X」（前Twitter）名為「しゃお」的日本網友發一張圖片，手上拿著民國78年的5元硬幣，問廣大網友「這是什麼呀」，明明該找他100日圓硬幣，卻變成了手上的「謎之硬幣」，留言區有台灣網友回覆，由於台灣的5元硬幣跟日本的100日圓硬幣大小跟重量相似，有可能是被「誤投」，而目前5元新台幣大概等於25日圓。

請繼續往下閱讀...

留言區有台灣網友分享經驗，「台灣人也在日本收過被當成100円找給我的5元硬幣，如果跑美國，住的地方附近有很多台灣人，還可能收到被當成美國25美分，找給你的台灣10元硬幣」、「應該是重量大小一樣，有人投錯了」，也有台灣人留言「這樣有夠丟臉」。

有台灣網友分享在停車場付錢時，反映繳費機掉出「外國幣」。（圖擷取自@pikachuovie社群平台「X」）

