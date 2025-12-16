法國「不被愛的狼」耶誕廣告爆紅 點閱飆10億次原因曝

法國連鎖超市推出的耶誕動畫廣告「不被愛的狼」全球爆紅。（美聯社）

法國連鎖超市Intermarché今年推出一支耶誕節廣告，主角為一隻「不被愛的狼」，努力改變形象，融入森林夥伴，這支廣告意外受到全球網友喜愛，短短一週內全球點閱次數就達到10億人次，連帶推升主角狼玩偶的詢問度。

《法新社》15日報導，這支廣告短片講述，一隻狼為了被森林中其他動物接納，努力改變令大家見了就怕的掠食者形象，不但改吃素，還學烹飪，採集蘑菇、莓果，要煮一餐耶誕大餐，給所有森林夥伴分享。廣告推出一週，在全球各社群媒體的點閱量累計就達到10億人次。

Intermarché母公司Mousquetaires執行長柯提亞（Thierry Cotillard）表示，廣告大成功，完全在意料之外，這隻「不被愛的狼現在正被全世界所愛」，「這真的是狼來瘋」。

廣告獲得大量網友共鳴，除了以催淚手法傳達友誼，和打破刻板印象的故事，也在於使用真人和動畫工作室創作，而非使用人工智慧（AI）技術。許多網友說，這支動畫技術，遠勝於一些大公司推出用AI製作的耶誕節廣告。

這支廣告是去年由旗下作品曾在2018年入圍美國奧斯卡獎的動畫公司率領，大約100人參與製作完成，科提亞說，動畫公司證實，製作上並未使用AI技術。

「不被愛的狼」爆紅，也吸引許多法國家長，要求超市在耶誕節前，推出主角狼布偶。不過，柯提亞15日坦言，到今年底只能生產100隻，而且「我們選擇維持不從中國進口的一貫作法」。這100隻狼玩偶將全數捐給兒童慈善機構，但是他承諾，2026年耶誕節前，將會推出「法國製造」的狼布偶。該公司同時也提醒消費者注意，市面上已經有仿冒品，「顯然是騙人的」。

廣告影片連結：https://youtu.be/Na9VmMNJvsA?si=m1AXE6llQWgvSxam

