    首頁 > 國際

    強烈大地震警報今早解除 日本青森外海下午發生規模5.2淺層地震

    2025/12/16 15:57 即時新聞／綜合報導
    日本青森縣外海在今（16）日當地時間下午2點38分（台灣時間下午1點38分）發生規模5.2地震，北海道、東北部分地區皆有明顯震感。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，氣象廳為此首度發布「北海道及三陸近海地震預警」，呼籲警戒區居民提告警覺，隨時發生更大規模地震的防災準備。這個預警直到今（16）日凌晨才結束，然而青森縣外海卻在當地時間下午2點38分（台灣時間下午1點38分）發生規模5.2地震，北海道、東北部分地區皆有明顯震感。

    綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測資料，這起地震的震源深度約20公里，北海道函館市泊町觀測到最大震度3；青森縣、岩手縣多地也觀測到最大震度2；宮城縣、秋田縣則出現震度1的搖晃。氣象廳也說明表示，本次地震暫無引發海嘯之風險。

    另外，由於「北海道及三陸近海地震預警」才剛宣布解除半天左右，沒想到又再次發生規模較大的地震，引發日本民眾擔憂。氣象廳與其他地震專家曾多次提醒，警戒資訊結束並非代表巨大地震的風險結束，未來仍有機會出現規模7以上的地震，呼籲民眾仍須持續做好防災準備，降低潛在風險。

