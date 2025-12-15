為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    科技危機！ 極端組織AI製圖招募成員 專家憂恐攻風險增加

    2025/12/15 15:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    專家認為AI可能成為如「伊斯蘭國」等極端組織用於為招募新成員的工具。圖為「伊斯蘭國」支持者。（美聯社）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，造成16人死亡。《澳洲廣播公司》稱，行凶的2名槍手被證實是一對父子，且極可能與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）有關。而《美聯社》指出，專家認為AI可能成為如「伊斯蘭國」等極端組織用於為招募新成員、製作逼真偽造圖片的工具，預計風險將增加。

    根據《美聯社》報導，有人上個月在支持「伊斯蘭國」的某網站上發文敦促其他支持者將AI納入他們的行動中。該用戶稱AI最大的優點之一，就是它非常易於使用。

    該用戶還說，「一些情報機構擔心AI會助長招募活動，那就讓他們的惡夢成真吧。」

    安全專家表示，「伊斯蘭國」多年前就意識到社群媒體可成為招募人員和散布假資訊的工具，因此測試AI也不足為奇。

    前美國國家安全局漏洞研究員、現任網路安全公司ClearVector執行長拉利伯特（John Laliberte）指出，AI確實讓作惡變更容易，即使是資金不多的小團體也能夠過AI產生影響。

    值得注意的是，早在之前就有類似案例發生。一些團體2年前散佈關於加薩戰爭的虛假圖片，圖片呈現被炸毀的建築物中血跡斑斑、無人認領的嬰兒。中東暴力團體利用這些照片招募新成員。

    另外美國已開始採取行動。美國參議院情報委員會首席民主黨議員、維吉尼亞州參議員沃納（Mark Warner）強調，美國必需簡化AI開發者分享其產品如何被不良行為者利用的資訊的流程。

    美國眾議院上個月通過的法案，將要求國土安全官員每年評估武裝組織構成的AI風險。該法案發起人、德州共和黨眾議員普弗盧格（August Pfluger）認為，防範AI的惡意使用與防範更傳統的攻擊並無不同。

