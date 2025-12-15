AI製造的「數位餿水」！ 韋氏字典2025年度詞彙「Slop」

韋氏字典選出2025年度代表詞彙為「Slop」，意指由AI大量生成的低品質內容或「數位餿水」，反映出人們對網路假訊息氾濫的厭惡。圖為AI生成的示意畫面。（美聯社）

隨著生成式人工智慧（AI）技術普及，網路上充斥著大量粗製濫造、怪誕甚至虛假的內容。韋氏字典（Merriam-Webster）於週一（15日）宣布，將「Slop」（暫譯：數位餿水）選為2025年的年度代表詞彙，藉此反映大眾對這些「低品質AI產物」的厭惡與無奈。

韋氏字典總裁巴洛（Greg Barlow）在接受《美聯社》專訪時表示，「Slop」一詞極具畫面感，它原本指涉1700年代的「稀泥」或餵豬用的「餿水」，後來引申為廉價之物。如今，這個詞被賦予了全新的時代定義：「通常由人工智慧大量製造的低品質數位內容。」

巴洛進一步解釋，這包括那些「荒謬的影片、怪異的廣告圖片、俗氣的宣傳、看起來像真的假新聞，以及AI撰寫的垃圾電子書」。儘管Sora等AI影片生成器能快速產出逼真影像，但也導致社交媒體被大量深偽（deepfakes）與錯誤資訊淹沒。

就連政治人物也難以倖免。報導提到，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上個月曾發布一張經AI篡改的卡通烏龜圖片，將原本教導兒童友善的角色變成手持手榴彈的戰士，以捍衛美軍在委內瑞拉的行動，引發爭議。

人們渴望真實 「Slop」成反抗代名詞

「Slop」讓人聯想到豬隻擠在髒亂槽邊進食的不適畫面，正如人們被迫接受演算法推播的垃圾訊息。但巴洛認為，這個詞的流行也帶來希望，代表大眾已意識到內容的虛假，並開始渴望「真實」（real）與「真誠」（genuine）的事物。「這幾乎是一個對抗AI的詞彙」巴洛說，「當涉及取代人類創造力時，有時AI看起來並不那麼聰明。」

除了「Slop」，今年的熱門詞彙還包括「Touch grass」（去摸草），意指呼籲沉迷網路的人回歸現實世界參與正常活動；以及受美國總統川普貿易政策影響而搜尋量大增的「Tariffs」（關稅）。此外，因社群媒體迷因而爆紅的數字組合「6-7」，以及涉及美國不公的選區劃分「Gerrymander」（傑利蠑螈），也都在年度熱搜榜上有名。

