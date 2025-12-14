黎智英案明宣判！涉國安法重罪 78歲傳媒大亨恐被囚終身

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法案將於15日宣判，這場審判被視為觀察香港司法運作的重要指標。圖為黎智英此前被押往法院應訊資料照。（法新社）

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件，將於明（15）日宣判。據《美聯社》報導，這場歷時156天的審判備受國際關注，外界將其視為觀察香港司法獨立與新聞自由的重要指標。現年78歲的黎智英被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪名，若罪名成立，最高可面臨無期徒刑。

黎智英自2020年12月被捕以來，已被關押超過5年。檢方指控利用《蘋果日報》作為平台，假借爭取自由民主之名，請求外國對中國及香港實施制裁。檢察官周天行在庭上指稱，黎智英與外國勢力勾結，意圖從事敵對行動。

審訊過程中，辯方與檢方就言論自由界線展開激烈攻防。辯護律師彭耀鴻強調：「支持言論自由沒有錯，支持人權沒有錯，不愛特定的政府甚至不愛這個國家，也不是錯。」對此，國安法指定法官杜麗冰則反駁稱：「不愛政府本身沒錯，但如果你用某些邪惡手段（nefarious means）來做這件事，那就是錯的。」

國際高度關注 川普曾提及此案

此案引起美英等國高度關注。黎智英擁有英國公民身分，英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾表示將關注其情況；美國總統川普（Donald Trump）也曾公開表示，已向中方提及此案，並對黎智英的健康狀況表示關切。

檢方在庭上列舉了黎智英與美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、前副總統彭斯（Mike Pence）等人的會面紀錄，作為其涉嫌勾結外國勢力的證據。北京方面則多次批評黎智英是「反中亂港」勢力的代表人物。

隨著宣判日逼近，黎智英的健康狀況也成為焦點。辯方律師曾透露黎智英出現心律不整問題，需配戴心臟監測器。港府則表示其在獄中獲得適當醫療照護，健康無虞。

