香港民主黨解散 逾30年政治歷程劃句點

在香港政治氣氛日趨緊繃的情況下，香港歷史最悠久的民主派政黨民主黨，14日召開特別會員大會，正式表決通過解散和清算，即日起結束運作，為超過30年的政治行動劃下句點，香港昔日多元政治版圖的時代正式終結。黨主席羅健熙在會後表明，沒有任何重組和再組織團體的想法。

積極參與「反送中」運動

民主黨在1994年由「香港民主同盟」與「匯點」合併而成，曾為立法會第一大黨，創黨基本信念是支持香港回歸中國及落實「一國兩制」。2019年該黨積極參與反對修訂「逃犯條例」的街頭抗爭（「反送中」運動），2021年多名成員因參與民主派「初選」被控串謀顛覆國家政權罪而遭判刑，同年該黨杯葛立法會選舉。

今年2月，民主黨宣布啟動解散程序，4月召開特別會員大會，正式通過授權中央委員會跟進解散事宜。路透報導，民主黨解散象徵中國多年來透過國安整肅行動，對香港僅存自由派聲音持續施壓的最終結果。

綜合香港媒體報導，羅健熙在特別會員大會後與多名黨員共同召開記者會，透露表決清算時共有121人投票，117票贊成，沒有反對票，但有4票空白票，支持率約97％。民主黨以有限公司方式註冊，根據黨章及公司條例，任何特別決議須獲相關會議至少75％出席者投票支持，才可通過。

羅健熙表示，民主黨懷着不捨心情做出解散決定，清算期間估計約1年。參考同為有限公司的另一民主派政黨公民黨，2023年5月舉行特別會員大會通過清算決議案，其後花了10個月走完清算程序，解散後剩餘資產捐給慈善機構。

民主黨高層此前曾向路透透露，他們曾遭中國官員或中間人接觸，並被告知若不解散，將面臨嚴重後果，包括可能遭到逮捕。中國在香港主要代表機構「中聯辦」並未立即回應置評請求。

民主黨前主席劉慧卿對投票結果表示遺憾，「一個為香港做出這麼多貢獻的組織，為什麼必須以這樣的方式結束？我覺得這非常有問題。」「我們從來沒有真正實現民主，也從未有機會選出我們的政府…我們希望（一國兩制）不會不斷縮小，也希望不會有愈來愈多的人被捕。」

民主黨被視為溫和反對黨，數十年來持續推動以普選方式選出香港特首，知名成員包括被稱為「香港民主之父」的李柱銘、曾領導六四天安門廣場事件悼念活動的何俊仁，以及由記者轉為政治行動者的劉慧卿。

民主黨願意與北京協商，使其建議被納入2010年的政治改革方案之中，但此舉也引發黨內部分人士及其他民主派支持者的嚴厲批評，認為應追求更全面的變革。在北京的整肅行動下，民主黨逐漸轉型為更類似壓力團體的角色。為確保僅由「愛國者」治理香港而設計的選舉制度改革，實質上將所有民主派政治人物排除於立法會與區議會之外。

