「中國台灣」爭議延燒！韓媒：賴清德總統直接談台韓衝突實屬罕見

南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」，引發爭議。總統賴清德10日表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，台灣也已多次向南韓提出抗議。對此，《文化日報》表示，「由總統直接談及韓台之間的爭議，實屬罕見。」

在南韓具有重要影響力的《文化日報》報導指出 ，賴清德總統10日在官方活動中提到爭議問題，當時賴清德回應，台灣與韓國在經濟、貿易、民間交流上都非常密切，並說道：「在這樣的關係基礎上，希望韓國也能尊重台灣人民的意願。」報導指出，由總統直接談及韓台之間的爭議，實屬罕見。

報導提到，台灣包含外交部、駐韓代表在內，已多次提出抗議，但南韓政府皆未正面回應，這導致「南韓正傾向中國」的批評聲音出現，而這次問題也可能升級為貿易衝突。

此外，《朝鮮日報》報導 也提到賴清德直接出面喊話一事，報導指出，雖然賴清德總統使用了委婉的措辭，但實際上直接提及韓台關係中存在著爭議的事實。另外，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪也已表示，外交部也注意到台韓貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係。報導指出，這番話暗示了標示爭議可能會升級為貿易衝突的可能性。

報導也指出，《自由時報》、《聯合報》等台灣報紙，10日都在頭版刊登了台灣外交部的抗議報導。另外，台灣政界的反彈更為強烈，民進黨立委鍾佳濱抗議南韓違背了相互尊重的原則；國民黨立委馬文君也聲稱應「以半導體供應鏈、觀光需求及大規模貿易逆差等為槓桿，採取實質的戰略反擊」。

