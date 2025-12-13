為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國突要求做「海外公民登記」 在日中國人直呼：絕對沒好事！

    2025/12/13 18:50 即時新聞／綜合報導
    中國駐日大使館突然發出「重要通知」，要求中國在日公民進行「海外公民登記」。（取自中國駐日大使館）

    日本首相高市早苗發布「台灣有事論」後，中國已要求國民非必要勿前往日本旅遊、留學，近日中國駐日大使館突然又發出「重要通知」，要求中國在日公民進行「海外公民登記」，消息一出，不少在日中國網友直呼：「絕對沒好事！」、「絕對不登記。」

    日本青森縣8日發生規模7.6地震，中國駐日大使館11日以此為由發出「重要通知」，表示中國外交部推出的「海外公民登記」已經上線，為有效保護在日中國公民人身安全，進一步幫助在日中國公民更好獲得領事保護與服務，提醒在日中國公民「積極下載」該APP，根據自己在日居住地址選擇相應都道府縣，填寫相關資料完成登記。

    該通知中還強調，請公民確保所填個人資料真實、準確、完整，並承諾「所填資料將受到嚴格保護」，中國駐日本使領館將根據資訊登記情況，有針對性地推送安全訊息，為在日中國公民提供及時、有效的領事保護與協助。

    消息在X平台上傳開後，不少中國網友表示：「絕對不登記，只會有壞事情，不會有好事情」、「先找個程式高手分析一下這個app裡面都申請了什麼權限」、「中國的使館從來不會幫助遇到麻煩的國民，這登記有什麼鳥目的？」、「正常人誰會吃飽了沒事填寫這玩意兒啊」、「還不如直接拿出手銬說：請伸出手來」、「最怕突然的關心」、「要秋後算帳？」

