反對H200出售中國 美國會議員控自行放棄關鍵國安措施

川普放行輝達向中國出售先進的H200晶片。（路透資料照）

在美國總統川普宣布准許輝達向中國出售先進的人工智慧（AI）晶片H200後，7名民主黨參議員12日致函商務部長盧特尼克，表示這是「放棄關鍵國家安全管制的危險決定」。與此同時，美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）也致函要求對該決定提供細節。

華爾街日報報導，包括麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）、紐約州參議員舒默（Chuck Schumer）與佛州參議員凱恩（Tim Kaine）等7名參議員致函指出，川普該決定「嚴重背離兩黨長期確保美國技術不會助長中國軍事與技術實力的努力」。

請繼續往下閱讀...

該信函提到，就在川普8日宣布該決定數小時前，美國司法部才起訴數名被控違反出口法，將數千顆H200晶片偷渡至中國的走私客。

他們說，司法部的起訴依據是輝達先進晶片是「建立AI優勢的基石；對現代軍事應用不可或缺」。他們強調，在先進AI晶片供應短缺下，對中國出售H200晶片置美國的新創公司、研究實驗室與大學於不利地位。

該信函也對「腐敗之嫌與接觸圈內人」感到疑慮，指稱輝達執行長黃仁勳近期升高對華府的「魅力攻勢」，包括與總統私人會面，以及輝達對川普的白宮宴會廳建設基金捐款等。

美國商務部對該信函的指稱反駁說，「當上屆政府向全球出賣我們的國家安全時，這些民主黨人保持沉默」，並補充，盧特尼克矢志對關鍵技術實施強有力的出口管制與嚴格的保障措施，同時確保美國維持全球創新領導者的地位。

這是美國參議院近幾週第二次採取行動，阻止輝達重啟對中國銷售先進AI晶片計畫。上週跨黨派參議員公布「安全晶片法案」，要求商務部拒絕批准輝達向中國、伊朗、北韓與俄羅斯銷售先進晶片的出口許可，為期30個月。

另外，眾議員穆勒納爾致函盧特尼克，引述媒體報導說，川普該決定部分基於華為的晶片效能有所提升的說法。他指出，這些進展來自於空殼公司從台灣、南韓供應商非法採購的晶片，若僅依賴中國國產晶片，華為下一代產品預料將倒退。而這正足以證明川普之前的出口管制奏效，改變立場將帶來危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法