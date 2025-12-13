為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    會見澤倫斯基 教宗批川普「拆散」美歐聯盟關係

    2025/12/13 19:22 即時新聞／綜合報導
    教宗良十四世在羅馬郊外的岡道爾夫堡度假行館，會見澤倫斯基。（美聯社）

    教宗良十四世在羅馬郊外的岡道爾夫堡度假行館，會見澤倫斯基。（美聯社）

    羅馬天主教教宗良十四世週二（10日）在會見烏克蘭總統澤倫斯基後，公開稱歐洲必須參與任何烏克蘭和平協議的談判，並批評川普政府試圖「拆散」長期以來的美歐聯盟關係。這位美國籍教宗強調，鑒於戰爭發生在歐洲，尋求和平協議卻排除歐洲是「不切實際的」，呼籲美歐領導人應團結一致，共同尋求解決方案。

    據《美聯社》報導，本週二教宗良十四世在羅馬郊外的岡道爾夫堡（Castel Gandolfo）度假行館會見澤倫斯基後，向媒體談及了對烏克蘭和平進程的擔憂。雙方討論了停火的必要性，以及梵蒂岡努力促成俄羅斯當局帶走的烏克蘭兒童返國事宜。

    針對美國提出的和平提案，以及歐洲大國似乎被邊緣化的問題，教宗良十四世直言不諱：「在沒有將歐洲納入談判的情況下尋求和平協議，是不切實際的，因為戰爭就在歐洲。」他認為，無論是尋求當前還是未來安全的保證，歐洲都必須是參與者，這對歐洲領導人來說是一個「巨大的機會」來團結一致。

    另外川普政府日前公布的「美國國家安全戰略」，對美歐同盟提出質疑，並表明希望改善美俄關係，也讓教宗感到擔憂。

    教宗良十四世表示，新版「美國國家安全戰略」將對多年來歐洲與美國之間的真正聯盟造成巨大改變，他直言，美國總統川普的「試圖拆散」美歐聯盟。教宗認為，儘管美國國內可能有人同意這種觀點，但他相信「許多其他人會以不同的方式看待事物」。

