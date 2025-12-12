美倡頓巴斯設「自由經濟區」 澤倫斯基：應由烏克蘭人民公投決定

針對美國提議烏軍撤出頓巴斯，並在當地設立自由經濟區的構想，澤倫斯基強調他無權決定，有關領土去留應由烏克蘭人民公投決定。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，美烏俄三方有關終戰的談判焦點仍是領土歸屬問題，包括東部頓內茨克州及目前俄國佔領的南部札波羅熱核電廠等。美方提議烏軍撤出頓內茨克，並在當地設立非軍事化的「自由經濟區」，但澤倫斯基強調自己無權做此決定，應由烏克蘭人民公投表決。

綜合外電報導，俄國一直堅持要求烏克蘭從烏東頓內茨克和盧甘斯克部分地區撤軍，但澤倫斯基表示，「俄國人想要整個頓巴斯，我們不接受」，並指華府提議將該地區變成「自由經濟區」，俄國則傾向稱為「非軍事區」，這是目前談判的分歧點之一，另一分歧點則是札波羅熱核電廠。

澤倫斯基強調，他不具備憲法或道德上的權利可放棄烏克蘭領土，「我相信烏克蘭人民會回答這個問題，無論是透過選舉或公民投票，烏克蘭人民都必須擁有發言權」。此外，他也反對烏軍從頓內茨克州單方面撤退的構想，「為什麼戰爭另一方不用朝相反方向撤退同樣的距離？」

另外，在美國規劃中，俄軍會留在烏克蘭南部赫爾松、札波羅熱等州據地，並凍結現有前線，但會從北部哈爾科夫、蘇米、第聶伯羅彼得羅夫斯克等州部分撤退。至於札波羅熱核電廠，美國則提議烏俄共同管理。

澤倫斯基表示，烏克蘭已向美國提交一份修訂後的20點和平計畫，「美國人正在尋找合適的方案，讓我們拭目以待。目前，我認為很大程度上取決於我們的軍隊」。

外傳美國總統川普已設定耶誕節為烏克蘭接受和平計畫的最後期限，澤倫斯基則澄清，華府並未替基輔設定嚴格的時間表。

