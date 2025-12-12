耶穌雙手被綁！美多地教會藉馬槽場景 抗議川普移民政策

伊利諾州湖街教會佈置的耶穌誕生場景，耶穌披著救生毯，手被束線帶綁著，藉此抗議聯邦政府掃蕩非法移民的執法行動。（美聯社）

湖街教會佈置的耶穌誕生場景，聖母瑪利亞帶著防毒面罩。（美聯社）

每年12月許多教會佈置耶穌誕生馬槽場景，迎接耶誕節，不過，美國一些地區的教會，今年的佈置出現嬰兒耶穌雙手被用束線帶綁著，或者有代表移民暨海關執法局（ICE）武裝幹員的形象，藉此抗議聯邦政府掃蕩非法移民的嚴厲執法行動。

《美聯社》12日報導，在伊利諾州艾文斯頓市的湖街教會（Lake Street Church）外，嬰兒耶穌躺在雪地上的馬槽中，身披銀色救生毯，雙手被束線帶綁住，聖母瑪利亞戴著塑膠防毒面罩站在一旁，身邊被一群穿著標示有「ICE」戰術背心的羅馬士兵圍繞。

在另一個芝加哥郊區的城市村莊教會（Urban Village Church）外佈置的馬槽，旁邊豎立告示牌寫著：「由於ICE在我們社區內行動，聖家正在躲藏」。在麻州的戴德姆市的聖蘇珊娜教會（St. Susanna Parish），不見嬰兒耶穌，僅有一手寫標語：「ICE來過這裡」。

創作者表示，這是將這個古老的宗教故事置於當前脈絡下，藉由描繪聖家也是難民，來省思今日許多家庭正遭受被拆散、驅逐的恐懼，這些家庭也包括教會教友。湖街教會主任牧師沃夫（Michael Woolf）說，耶誕節是教會向公眾傳達訊息的機會，近年該教會也曾佈置身處瓦礫堆中的耶穌，祈求加薩和平。

這些把耶穌誕生場景，變成對川普政府針對非法移民執法行動的評論，有人讚揚，但是也有人憤怒，批評者稱這些佈置褻瀆、具有政治分裂性，教會濫用神聖的形象，應該取消其免稅資格。天主教波士頓總教區表示，信眾有權利期待他們來到教會，有一個真正祈禱、敬拜的機會，而非接觸到非政治訊息，總教區已要求撤下戴德姆市的前述佈置，「恢復其適當的神聖性」。

麻州戴德姆市的聖蘇珊娜教會馬槽佈景，不見耶穌，告示牌寫著「ICE來過這裡」。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法