為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶穌雙手被綁！美多地教會藉馬槽場景 抗議川普移民政策

    2025/12/12 20:29 編譯管淑平／綜合報導
    伊利諾州湖街教會佈置的耶穌誕生場景，耶穌披著救生毯，手被束線帶綁著，藉此抗議聯邦政府掃蕩非法移民的執法行動。（美聯社）

    伊利諾州湖街教會佈置的耶穌誕生場景，耶穌披著救生毯，手被束線帶綁著，藉此抗議聯邦政府掃蕩非法移民的執法行動。（美聯社）

    湖街教會佈置的耶穌誕生場景，聖母瑪利亞帶著防毒面罩。（美聯社）

    湖街教會佈置的耶穌誕生場景，聖母瑪利亞帶著防毒面罩。（美聯社）

    每年12月許多教會佈置耶穌誕生馬槽場景，迎接耶誕節，不過，美國一些地區的教會，今年的佈置出現嬰兒耶穌雙手被用束線帶綁著，或者有代表移民暨海關執法局（ICE）武裝幹員的形象，藉此抗議聯邦政府掃蕩非法移民的嚴厲執法行動。

    《美聯社》12日報導，在伊利諾州艾文斯頓市的湖街教會（Lake Street Church）外，嬰兒耶穌躺在雪地上的馬槽中，身披銀色救生毯，雙手被束線帶綁住，聖母瑪利亞戴著塑膠防毒面罩站在一旁，身邊被一群穿著標示有「ICE」戰術背心的羅馬士兵圍繞。

    在另一個芝加哥郊區的城市村莊教會（Urban Village Church）外佈置的馬槽，旁邊豎立告示牌寫著：「由於ICE在我們社區內行動，聖家正在躲藏」。在麻州的戴德姆市的聖蘇珊娜教會（St. Susanna Parish），不見嬰兒耶穌，僅有一手寫標語：「ICE來過這裡」。

    創作者表示，這是將這個古老的宗教故事置於當前脈絡下，藉由描繪聖家也是難民，來省思今日許多家庭正遭受被拆散、驅逐的恐懼，這些家庭也包括教會教友。湖街教會主任牧師沃夫（Michael Woolf）說，耶誕節是教會向公眾傳達訊息的機會，近年該教會也曾佈置身處瓦礫堆中的耶穌，祈求加薩和平。

    這些把耶穌誕生場景，變成對川普政府針對非法移民執法行動的評論，有人讚揚，但是也有人憤怒，批評者稱這些佈置褻瀆、具有政治分裂性，教會濫用神聖的形象，應該取消其免稅資格。天主教波士頓總教區表示，信眾有權利期待他們來到教會，有一個真正祈禱、敬拜的機會，而非接觸到非政治訊息，總教區已要求撤下戴德姆市的前述佈置，「恢復其適當的神聖性」。

    麻州戴德姆市的聖蘇珊娜教會馬槽佈景，不見耶穌，告示牌寫著「ICE來過這裡」。（美聯社）

    麻州戴德姆市的聖蘇珊娜教會馬槽佈景，不見耶穌，告示牌寫著「ICE來過這裡」。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播