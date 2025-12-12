葡萄牙12年來首次全國大罷工！ 交通停擺航班大亂

葡萄牙12日爆發逾十年來首次全國大罷工，交通、教育及醫療服務大受影響。（美聯社）

葡萄牙12日爆發12年來首次全國大罷工，交通、教育及醫療服務大受影響。工會抗議政府提出的大幅勞動法改革，認為改革將削弱勞工權益，使雇主權力擴張。雖然政府聲稱修法能提升生產力、帶動經濟成長，但勞團批評此舉忽視經濟穩健與低失業率現況，形容是「向雇主傾斜」的政策。

《路透》報導，葡萄牙中右翼政府提出的勞動法修正案涵蓋逾百項條文，預計在極右派政黨「夠了」（Chega）的支持下可望在國會過關。目前法案尚未正式送審，已引發全國性反彈。

這次由葡萄牙兩大工會CGTP和UGT聯合發動的為期一天的罷工，是自2013年以來首次全國性總罷工。工人隊伍12日聚集在里斯本國會外，高舉「拒絕勞動法包裹」及「無理由解雇等同替老闆效勞」等標語。25歲的行政助理赫蘇斯（Rafaela Jesus）受訪時表示，改革「讓本已享有特權的人獲得更多好處」，損害弱勢勞工利益。50歲教師蒙泰羅（Helena Monteiro）則批評，法案象徵勞動制度「全面去人性化」，忽略「工人是人，而不是機器」。

罷工造成交通大亂，多數鐵路停駛、部分公車與地鐵因政府要求維持最低運行而有限提供服務。數百架航班遭取消，許多學校停課。雖然醫院仍維持運作，但多項手術與門診因護理人員加入罷工而延期。里斯本街道因此顯得異常冷清。

面對全國性的抗議，葡萄牙政府則試圖淡化罷工的影響。內閣事務部長阿馬羅（Antonio Leitao Amaro）在新聞發布會上表示：「絕大多數人都在工作，這看起來更像是部分公共部門的罷工」，而非全國總罷工。

兩大工會總聯盟CGTP及UGT則表示，這是自2013年以來首次全國性罷工。CGTP秘書長奧利維拉（Tiago Oliveira）指控政府刻意淡化影響，以繼續推動其政治議程，強調此次是「真正的大規模總罷工」。

