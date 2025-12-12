協助行政院發函小紅書 海基會證實：航空雙掛號寄出

海基會秘書長羅文嘉今（12）日在例行記者會證實，有協助行政院透過「航空雙掛號」，將相關行政文書送達小紅書母公司，但小紅書方面沒有任何回應。（海基會提供）

中國APP「小紅書」因涉詐案件多，且對我政府發函「已讀不回」，遭內政部暫禁1年。海基會秘書長羅文嘉今（12）日在例行記者會證實，有協助行政院透過「航空雙掛號」，將相關行政文書送達小紅書母公司，但小紅書方面沒有任何回應。

羅文嘉表示，行政院於今年10月來函，希望海基會基於兩岸相關協議辦理行政文書送達，海基會也已確實完成送達，據了解，小紅書母公司至今仍無回應。

羅文嘉指出，據統計去（2024）年全年有關小紅書的詐欺案共有950件，包含假網拍、假交友、假投資等等，今年1至9月則有703件。除詐欺案外，還有違反著作權、妨礙名譽、違反洗錢防治法等其他類型案件，近兩年各有20餘件。

被問到文書內容是否有明確提到某時期內若無改善會限制接取、停止解析或其他作為？羅文嘉表示，相關行政文書有明確請該公司就檢舉的案件作說明、函覆。至於有沒有提到時間點，他說，因為牽涉到行政文書內容，因此沒有做說明。他強調，海基會只是負責轉達的單位，但內文有明確請該公司做意見回覆。

對於海基會是否曾與其他中國公司，如TikTok抖音的母公司字節跳動等進行過聯繫，羅文嘉並未具體回覆媒體詢問，他強調，海基會任務是文書送達，並不包括每個案子處理，這是相關部會的工作。

