為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    漏網鏡頭》跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案 甜美實習生成「嬌點」

    2025/12/12 18:03 記者陳逸寬／台北報導
    跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案「助理費除罪化」修法，長相甜美的宋姓女助理成嬌點。（記者陳逸寬攝）

    跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案「助理費除罪化」修法，長相甜美的宋姓女助理成嬌點。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議，其中一位舉牌抗議的年輕美女助理成為鏡頭「嬌點」，據了解，這位長相甜美的宋姓女助理，是某民進黨立委辦公室的實習生，今年甫從台大社工系畢業。

    由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷，引發國會助理不滿，助理工會發起連署，累計284名跨黨派助理連署呼籲陳玉珍撤案，今天上午並集結在立法院門口抗議。

    陳玉珍現身抗議現場，坦言自己的提案不夠周延，並稱助理就像自己家人、兄弟姐妹一樣。此話一出，遭抗議助理嗆聲「不要講幹話」，要求撤回提案。

    跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案修法，長相甜美的宋姓女助理（右二）舉牌抗議「黑箱自肥」。（記者陳逸寬攝）

    跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案修法，長相甜美的宋姓女助理（右二）舉牌抗議「黑箱自肥」。（記者陳逸寬攝）

    立法院國會助理工會抗議陳玉珍提案「黑箱自肥」，呼籲撤回提案。（記者陳逸寬攝）

    立法院國會助理工會抗議陳玉珍提案「黑箱自肥」，呼籲撤回提案。（記者陳逸寬攝）

    陳玉珍到場被嗆聲。（記者陳逸寬攝）

    陳玉珍到場被嗆聲。（記者陳逸寬攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播