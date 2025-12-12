漏網鏡頭》跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案 甜美實習生成「嬌點」

跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案「助理費除罪化」修法，長相甜美的宋姓女助理成嬌點。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議，跨黨派國會助理今天上午在立法院大門集結抗議，其中一位舉牌抗議的年輕美女助理成為鏡頭「嬌點」，據了解，這位長相甜美的宋姓女助理，是某民進黨立委辦公室的實習生，今年甫從台大社工系畢業。

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用、免檢據核銷，引發國會助理不滿，助理工會發起連署，累計284名跨黨派助理連署呼籲陳玉珍撤案，今天上午並集結在立法院門口抗議。

陳玉珍現身抗議現場，坦言自己的提案不夠周延，並稱助理就像自己家人、兄弟姐妹一樣。此話一出，遭抗議助理嗆聲「不要講幹話」，要求撤回提案。

跨黨派國會助理抗議陳玉珍提案修法，長相甜美的宋姓女助理（右二）舉牌抗議「黑箱自肥」。（記者陳逸寬攝）

立法院國會助理工會抗議陳玉珍提案「黑箱自肥」，呼籲撤回提案。（記者陳逸寬攝）

陳玉珍到場被嗆聲。（記者陳逸寬攝）

