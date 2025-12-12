薩爾瓦多推AI教育與馬斯克合作 Grok部署到5000多所學校

馬斯克與薩爾瓦多政府合作，將他的人工智慧公司xAI的聊天機器人Grok推廣給薩爾瓦多超過100萬名學生。（美聯社）

馬斯克（Elon Musk）正與薩爾瓦多政府合作，將他的人工智慧公司xAI的聊天機器人Grok推廣給薩爾瓦多超過100萬名學生。xAI昨天（11日）發布的公告顯示，未來2年Grok將部署到薩爾瓦多5000多所公立學校，進行「AI驅動的教育計畫」。

根據《衛報》（The Guardian）報導，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）將Grok交給學校，用於制定全國課程。布格磊一直擁抱科技，讓薩爾瓦多成為全球第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，也令他成為中美洲首位使用X的總統之一。

布格磊在關於與xAI合作的聲明中說，薩爾瓦多不僅僅是等待未來的到來，更是在打造未來。這個合作關係注定將為全人類帶來一些相當非凡的成果。

Grok曾因自稱「機器希特勒（MechaHitler）」、宣揚極右翼陰謀論而受到批評。馬斯克11日在X上宣傳與布克爾的合作，並在一系列關於「白人種族滅絕」（white genocide）和將罪責歸咎於庇護尋求者的文章中，發布關於Grok將在薩爾瓦多學校中普及的評論。

值得注意的是，xAI並非第一家將聊天機器人引入公立學校的人工智慧公司。2023年哥倫比亞農村地區的學生開始使用Meta的AI聊天機器人；OpenAI今年2月宣布與愛沙尼亞達成合作，為薩爾瓦多中學所有學生和教師提供定制的ChatGPT。

