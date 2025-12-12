為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    薩爾瓦多推AI教育與馬斯克合作 Grok部署到5000多所學校

    2025/12/12 17:24 編譯謝宜哲／綜合報導
    馬斯克與薩爾瓦多政府合作，將他的人工智慧公司xAI的聊天機器人Grok推廣給薩爾瓦多超過100萬名學生。（美聯社）

    馬斯克與薩爾瓦多政府合作，將他的人工智慧公司xAI的聊天機器人Grok推廣給薩爾瓦多超過100萬名學生。（美聯社）

    馬斯克（Elon Musk）正與薩爾瓦多政府合作，將他的人工智慧公司xAI的聊天機器人Grok推廣給薩爾瓦多超過100萬名學生。xAI昨天（11日）發布的公告顯示，未來2年Grok將部署到薩爾瓦多5000多所公立學校，進行「AI驅動的教育計畫」。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）將Grok交給學校，用於制定全國課程。布格磊一直擁抱科技，讓薩爾瓦多成為全球第一個將比特幣作為法定貨幣的國家，也令他成為中美洲首位使用X的總統之一。

    布格磊在關於與xAI合作的聲明中說，薩爾瓦多不僅僅是等待未來的到來，更是在打造未來。這個合作關係注定將為全人類帶來一些相當非凡的成果。

    Grok曾因自稱「機器希特勒（MechaHitler）」、宣揚極右翼陰謀論而受到批評。馬斯克11日在X上宣傳與布克爾的合作，並在一系列關於「白人種族滅絕」（white genocide）和將罪責歸咎於庇護尋求者的文章中，發布關於Grok將在薩爾瓦多學校中普及的評論。

    值得注意的是，xAI並非第一家將聊天機器人引入公立學校的人工智慧公司。2023年哥倫比亞農村地區的學生開始使用Meta的AI聊天機器人；OpenAI今年2月宣布與愛沙尼亞達成合作，為薩爾瓦多中學所有學生和教師提供定制的ChatGPT。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播