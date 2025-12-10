諾貝爾和平獎得主馬查多今無法現身 代領人選曝光

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多持續失聯，確定無法出席今天（10日）的頒獎典禮。（路透）

挪威諾貝爾協會宣布，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）確定無法出席今天（10日）的頒獎典禮，預計將由女兒代為登台領獎。

據《路透》報導，挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）今向媒體表示，「很遺憾，馬查多不在挪威，因此無法在下午1點（台灣時間10日晚間8時）奧斯陸市政廳的頒獎典禮開始時現身登台」。

媒體詢問和平獎得主馬查多目前身在何處？哈普威金坦言自己也不知道。頒獎典禮將照常舉行，若得主無法出席，通常會由一位近親代為領獎並發表獲獎感言，哈普威金透露，將是馬查多的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代領。

現年58歲的馬查多今年10月10日榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro），過去10年遭政府禁止出境，並已躲藏超過1年。

