為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    諾貝爾和平獎得主馬查多今無法現身 代領人選曝光

    2025/12/10 15:53 即時新聞／綜合報導
    諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多持續失聯，確定無法出席今天（10日）的頒獎典禮。（路透）

    諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多持續失聯，確定無法出席今天（10日）的頒獎典禮。（路透）

    挪威諾貝爾協會宣布，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）確定無法出席今天（10日）的頒獎典禮，預計將由女兒代為登台領獎。

    據《路透》報導，挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）今向媒體表示，「很遺憾，馬查多不在挪威，因此無法在下午1點（台灣時間10日晚間8時）奧斯陸市政廳的頒獎典禮開始時現身登台」。

    媒體詢問和平獎得主馬查多目前身在何處？哈普威金坦言自己也不知道。頒獎典禮將照常舉行，若得主無法出席，通常會由一位近親代為領獎並發表獲獎感言，哈普威金透露，將是馬查多的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代領。

    現年58歲的馬查多今年10月10日榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro），過去10年遭政府禁止出境，並已躲藏超過1年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播