遠古超級高速公路！ 玻利維亞發現1.6萬個恐龍腳印 還有「游泳痕跡」

玻利維亞托羅托羅國家公園（Toro Toro National Park）發現大量恐龍足跡，圖為卡雷拉斯潘帕（Carreras Pampa）地區一處清晰可見的恐龍腳印化石。科學家在此記錄了超過1.6萬個足跡，創下世界紀錄。（美聯社）

古生物學界迎來重大發現。在玻利維亞中部的安地斯山脈高地，科學家記錄了高達1萬6600個恐龍足跡，創下全球獸腳類恐龍（theropods）足跡數量的世界紀錄。這項大規模研究不僅揭示了6000多萬年前恐龍的活動規模，更發現了恐龍涉水游泳的罕見證據，被科學家形容為一條繁忙的「遠古超級高速公路」。

獸腳類恐龍足跡數量 全球居冠

據《美聯社》報導，這項由美國加州羅馬林達大學古生物學家艾斯佩蘭特（Raúl Esperante）領導的團隊，歷經6年的實地考察，成果於3日發表在權威期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）。研究地點位於玻利維亞托羅托羅（Toro Toro）國家公園，該處在當地傳說中曾被視為神祕怪獸留下的印記，直到1960年代才被確認為恐龍遺跡。

研究共同作者比亞吉（Roberto Biaggi）表示：「世界上沒有任何地方擁有如此豐富的獸腳類恐龍足跡，這個特定地點擁有多項世界紀錄。」獸腳類恐龍是包含暴龍在內的肉食性雙足恐龍家族。這片遺跡提供了白堊紀末期、即約6600萬年前恐龍滅絕前夕的珍貴生活快照。

除了數以萬計的行走足跡，研究團隊還記錄了1378個特殊的「游泳痕跡」。證據顯示，這些恐龍曾在泥濘的湖底沉積物中用爪子划動，隨後水位上升封存了這些痕跡，使其免受數百萬年的侵蝕。澳洲昆士蘭大學古生物學家羅米里奥（Anthony Romilio）指出，腳印能揭示骨骼化石無法告訴我們的事，例如恐龍何時漫步、加速、停止或轉身。

足跡的大小範圍極廣，顯示當時的生態系相當多樣。從身高約10公尺的巨型恐龍，到臀部高度僅32公分、體型如雞般大小的小型獸腳類恐龍，似乎成群結隊地在這片區域活動。

有腳印卻沒骨頭 推測為遷徙通道

值得注意的是，儘管足跡數量驚人，該地區卻幾乎沒有發現恐龍的骨骼、牙齒或蛋化石。對此，研究團隊提出了一項理論：這裡並非恐龍的定居點，而是一條連接現今秘魯南部與阿根廷西北部的「遠古沿海超級高速公路」。恐龍只是在此處長途跋涉，並未長久居住。

儘管這些遺跡存留了數千萬年，現代人類活動卻對其構成威脅。報導指出，當地農民長年在覆蓋腳印的高地上打穀，採石工人為了石灰岩炸開岩層，兩年前甚至有公路工程險些摧毀主要遺跡。目前國家公園已介入保護，科學家預期在現有挖掘區域的邊緣，還將發現更多未出土的足跡。

從空中俯瞰玻利維亞托羅托羅國家公園，清晰可見成排的恐龍足跡化石深深烙印在岩層上。科學家在此地發現了超過1.6萬個足跡，證實此處曾是繁忙的恐龍遷徙通道。（美聯社）

