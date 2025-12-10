川普鐵票區變天！民主黨奪回邁阿密市長 終結共和黨30年執政

民主黨候選人希金斯（中）9日慶祝贏得邁阿密市長選舉，終結了共和黨在該市長達30年的執政。（法新社）

被視為美國共和黨票倉的佛羅里達州出現重大政治翻轉。在9日舉行的邁阿密市長決選中，民主黨候選人希金斯（Eileen Higgins）以約19個百分點的懸殊差距，擊敗了獲得總統川普強力背書的共和黨對手。這不僅是民主黨近30年來首度奪回邁阿密市長寶座，更被視為選民對川普激進移民政策的一次公投反撲。

據《美聯社》報導，61歲的希金斯將成為邁阿密史上第一位女市長。儘管這場選舉名義上是無黨派性質，但希金斯以「驕傲的民主黨人」身分參選，對決川普支持的前城市經理岡薩雷斯（Emilio Gonzalez）。在幾乎所有選票開出後，希金斯以壓倒性優勢勝出，岡薩雷斯隨後致電承認敗選。

這場勝利對民主黨而言意義重大，因為邁阿密所在的邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）近年來政治光譜急劇右轉，川普甚至有意在此建立總統圖書館。民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）表示：「今晚的結果是對共和黨的又一次警訊，選民已經受夠了他們脫離現實的議程。」

希金斯勝選的關鍵在於成功爭取拉丁裔選民的支持。邁阿密是拉丁裔人口占多數的城市，希金斯雖然是白人，但能說流利西班牙語。為了拉近距離，她甚至將自己戲稱為「La Gringa」（拉美裔對白人女性的俗稱，意近「白人妹」或「外國佬」），以此打入以保守著稱的古巴裔社區「小哈瓦那」（Little Havana）。

在競選期間，希金斯頻繁抨擊川普政府的移民掃蕩政策。「我們正面臨民選官員極度非人化且殘酷的言論，特別是針對移民群體」，希金斯在勝選演說後表示，許多邁阿密居民擔心家人被拘留，這場選舉證明居民已經受夠了這種恐懼。

共和黨響警報：拉丁裔選票非鐵板一塊

這場敗選在共和黨內部引發焦慮。佛州共和黨籍聯邦眾議員薩拉薩（Maria Elvira Salazar）警告，這是「一記警鐘」，顯示拉丁裔選民雖然在價值觀上可能親近川普，但並非無條件支持共和黨。她直言：「拉丁裔雖然與川普總統『結婚』了，但他們與共和黨只是在『約會』。」

