    國際

    歐盟承諾提供烏克蘭資金 是否動用俄羅斯資產成關鍵

    2025/12/10 10:37 編譯謝宜哲／綜合報導
    歐盟執委會主席馮德萊恩4日表示，歐盟將承擔烏克蘭2026年和2027年三分之二的資金需求。（彭博）

    面對俄羅斯全面入侵烏克蘭，歐盟承諾為烏克蘭的經濟和軍事需求提供資金。烏克蘭急需這筆資金，且需要在2026年初之前獲得。

    根據《美聯社》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩4日表示，歐盟將承擔烏克蘭2026年和2027年三分之二的資金需求，總計900億歐元（約台幣3.2兆元）。國際合作夥伴將填補剩餘的資金缺口。

    歐盟成員國領導人將在下週的峰會上討論，是否動用被凍結在歐洲的數百億美元俄羅斯資產來幫助烏克蘭。國際貨幣基金組織估計，烏克蘭需要的資金高達1350億歐元（約台幣4.8兆元）。

    歐盟執委會估計，目前歐洲凍結的俄羅斯資產總額達2100億歐元（約台幣7.6兆元），其中絕大部分存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）。

    另一個尚待歐盟討論的方案，是在金融市場上借款，就像歐盟在新冠疫情後為振興歐洲經濟而制定的大規模貸款計畫一樣。

    若歐盟選擇使用俄羅斯資產，只需獲得約三分之二成員國的同意即可。而向金融市場借款則需要所有成員國認可，這意味著即使只有1個成員國投下反對票，該方案也會被否決。

    值得注意的是，因俄羅斯大部分資產都存放在比利時，因此擔心遭到報復的比利時，對動用俄羅斯資產抱持反對態度。

    圖
    圖
