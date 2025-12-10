川普批准輝達晶片銷中 華府鷹派強烈反彈 憂助中國提升軍力

美國總統川普（左）批准輝達向中國出口H200晶片，引發華府對中鷹派強烈反彈。右為輝達執行長黃仁勳。（法新社檔案照）

華府對中強硬派猛烈抨擊川普政府允許輝達（Nvidia）向中國出口其第二先進的人工智慧（AI）晶片，擔憂北京可能利用這項技術大幅強化其軍力。

美國總統川普8日透過社群平台，宣布這項批准向中國出售H200晶片的決定，並強調美國將對這類銷售收取25％的費用，而超微（AMD）與英特爾（Intel）也將獲准在中國出售類似晶片。

前美國陸軍部次長卡森（Brad Carson）指出，「這項決定等於是把我們的競爭優勢拿去販售，換來晶片出口25％的抽成」，「當中國開始以建立在美國晶片上的AI技術，來供應他們的軍隊時，世界將會為此後悔。」

路透報導，此舉是川普最新一波放寬對中國出售美國先進AI技術限制的最戲劇性案例，他一方面尋求擴大美國企業的海外市場，另一方面則面臨北京對稀土礦物施加出口管制。稀土是美國及海外大量科技製造的關鍵原料。

這同時也是川普第一次總統任期政策的戲劇性逆轉。川普當時因為打擊中國取得美國科技而備受國際矚目，理由是北京竊取美國智慧財產，並利用商用獲得的技術強化其軍力。

川普的AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）等官員則主張，向中國出售先進AI晶片，可以阻止華為等中國競爭者追上輝達與超微最先進的晶片設計。

他在今年1月的一場活動中表示，如果5年後，遭制裁的中國電信設備巨頭華為生產的AI晶片到處可見，「那就表示我們輸了…我們不能讓那種事發生。」

然而，華府許多人不同意這種論點。前國土安全部與國家安全局官員貝克（Stewart Baker）認為，允許中國取得H200晶片就能讓中國持續依賴美國晶片的觀點，「是一種妄想」。

貝克強調，「無論如何，他們都不會停止全力打造一個最終目標是讓輝達破產、並讓美國依賴中國AI的本土產業。」

美國前總統拜登任內擔任白宮國家安全會議（NSC）科技與國安主管的薩伊夫汗（Saif Khan）也持相同看法。他指出，允許H200晶片賣到中國，「可能會大幅侵蝕美國在AI技術上的優勢，並讓中國的軍事現代化獲得強力推進。」

不過，也有部分對中鷹派認為，此舉影響其實有限，包括軍事專家毛文杰（James Mulvenon）。他曾撰寫一份報告，促成第一屆川普政府在2020年制裁中國晶片製造商中芯國際（SMIC）。

毛文杰表示，中國政府已清楚表明，他們的長期戰略目標不是依賴輝達或任何其他西方科技，因此這些從美方取得的好處，很可能只是暫時性的。

