起床別急著整理床鋪！ 外國研究揭「不摺棉被」有益健康

一項由倫敦金斯頓大學進行的研究發現，刻意不整理床鋪反而有助於保持健康。（情境照）

人們普遍認為起床鋪好棉被有助於房間整潔、打起精神的好習慣，更是不少人每天的「起手式」，但最新研究可能顛覆大家的這項觀點！一項由倫敦金斯頓大學（Kingston University）進行的研究發現，刻意不整理床鋪反而有助於保持健康。

塵蟎是全球最常見的室內過敏原之一，這些微小的生物在溫暖潮濕的環境中大量繁殖，是許多過敏患者的噩夢，它們的排泄物和分解後的屍體，是導致皮膚病、鼻炎和哮喘等嚴重呼吸道疾病的主要原因。人體在睡眠時會產生熱氣和濕氣，如果起床立刻摺好棉被，這些濕氣會被鎖住，形成塵蟎最愛的溫暖潮濕微氣候。

請繼續往下閱讀...

《紐約郵報》報導，金斯頓大學的研究證實，只要改變鋪床習慣，就能顯著減少床鋪上的塵蟎數量。當人們將棉被拉開，讓床鋪保持未鋪狀態時，睡眠時累積的濕氣就能夠蒸發消散，創造出乾燥、不適合塵蟎生存的環境，進而讓這些塵蟎脫水死亡。

另外研究人員特別警告，現在冬季寒風颼颼，室內的通風受限，再加上暖氣系統的運作，室內環境保持溫暖絕緣，反而是塵蟎大量增生的季節。建議每天起床後，應先將棉被或羽絨被拉開，讓床鋪充分「晾曬」後再鋪平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法